Ì£¤ÎÁÇ¡¢3¥«½ê¤Ë»Ù±çµòÅÀ¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡Ì£¤ÎÁÇ¤Ï10Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¤Ê¤É3¥«½ê¤ËÏÂ¿©¤ä±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹°è³«ºÅ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¾ì½ê¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤À¤·¤òÍÑ°Õ¤·¤¿·Æ¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ëÂ¾¡¢ÎäÅàÊÛÅö¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î»Ù±çµòÅÀ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¥®¥ç¡¼¥¶¤Î¤¢¤ó¤«¤±Ð§¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤ÎÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»î¿©¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£