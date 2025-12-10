◇プロボクシング スーパーバンタム級ノンタイトル戦 WBA1位・中谷潤人《12回戦》WBC10位 セバスチャン・エルナンデス（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）が10日、合宿先の米ロサンゼルスから羽田空港着便で帰国した。「充実したトレーニングが積めて、やるべきことをやり切って帰ってこられた」と充実感をにじませた。

次戦は27日にサウジアラビアのリヤドでWBC世界スーパーバンタム級10位セバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）と対戦。エルナンデス戦に向け、ロス合宿中はWBA世界同級2位ラモン・カルデナス（30＝米国）をメインのスパーリングパートナーに抜てき。今年5月の米ラスベガスでは、世界同級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）からダウンも奪った強打者と対策を重ね「勘のいい選手。タイミングもいいし、駆け引きを楽しみながら充実したスパーリングができた」と手応えを口にした。

来年5月に東京ドームで計画される井上尚弥とのビッグマッチに向けても、エルナンデス戦は勝利が絶対条件だ。カルデナスからの“尚弥対策”についてのアドバイスは「なかった」と苦笑しながら「次戦に向けてのお互い高め合うパートナーとして練習を積めた。世界ランカーなのでお互い刺激を与え合って練習できたのは実りがあった。次戦に生きる部分もあった」と話した。

スーパーバンタム級初戦に向けた体づくりも順調そのものだ。練習量やトレーニング法はバンタム級時代と「それほど変わらない」と話すが、この日の中谷の肉体は明らかに以前より厚みを増していた。「ロスの牛乳はカルシウムが豊富なので。肉付きも多少よくなったのかな」とおどけながら、適性階級に上げたことで「より力強くなってスピードも出ている」と自信を口にする。前戦前から合宿に帯同する管理栄養士とは毎日体重を共有。食事量にも気を配りながら理想の“完全体”を着実につくり上げている。

初のサウジアラビア上陸に向けては「初めての部分もある。チームと（情報を）共有していきたい」と不安要素も口にするが「その中でもいいパフォーマンスを出すのがプロだと思う。抜かりなくやりたい」と3階級制覇王者としての貫禄を漂わせていた。