真剣交際の相手は既婚者だった…マッチングアプリ“独身偽装”に判決　女性だまして関係結んだ妻子持ち男性“卑劣なウソ”の代償

マッチングアプリで出会い、真剣交際をしていた彼が、実は妻子持ちの“既婚者”だった―――。

女性は、相手が独身で、交際相手もいないと確認をし、デートを重ねた。ところが4カ月後、突然連絡を絶たれ、調査をすると既婚の事実が判明。“独身偽装”による交際が「貞操権の侵害」に当たるとして、女性は交際相手だった男性を相手取り、損害賠償として約782万円の支払いを求めて提訴した。

「独身」偽り関係を持つ

きっかけは2023年5月、原告の女性と被告の男性はマッチングアプリを通じて知り合った。

アプリのサイトには、「18歳未満の方や独身でない方はご登録いただけません」との旨が記載されている。

原告の女性はプロフィールに「真面目なお付き合い」「既婚者、彼女持ちお断り」などと明記。不倫関係を拒絶し、真剣交際を希望していた。

一方、被告男性は2016年に結婚し、2人の子どもがいる既婚者だが、このアプリに登録していた。被告は、結婚しているにもかかわらず、独身で交際相手もいないと身分を偽っていた。

被告の男性はアプリを通じて原告女性に接触し、2人のやり取りが始まった。

女性からは、「基本的に初対面の方とセックスしたことはないのとワンナイトで終わったこともないのでそっちがご希望だったら時間の無駄かもしれません」「ちゃんと真面目なお付き合いを見据えてって書いてますからね」「私が最も嫌いとするのは都合の良い不倫相手にされること」などのメッセージを送信していた。

被告男性からは、「こうやって会ってもないのに会話できてて、見た目も超好みだった上で会うなら残すはフィーリングだけなので個人的には超安心して会えるんですよね」などとメッセージを送っていた。

2人はアプリでほぼ毎日連絡を取り合った後、対面で食事をし、宿泊して初めて関係を持った。

その後も、箱根や江の島などの観光地でデートし、地方都市に3泊4日の旅行をするなど、逢瀬を繰り返し、多数の性行為を伴う交際関係が続いた。また、避妊せず性行為に及んだ事も複数回あった。

その間、原告女性は被告の男性に結婚歴や子どもの存在について聞いたが、「びっくりするぐらい何もないよ」などと否定していたという。

身辺調査で既婚と発覚…

しかし、初めて関係を持ってから約4カ月後の10月、事態が動く。

被告の妻が、2人が交際関係にあったことを知り、追及したところ被告はその事実を認めたのだ。被告は同日中に、LINEなどで原告女性のアカウントをブロックした。

連絡手段を絶たれた原告女性は、探偵に被告男性の身辺調査を依頼。その結果、被告の住所を突き止めると同時に、妻子がいることが発覚。自分がだまされていたことを知ったのだ。

原告女性は、“独身偽装”で貞操権を侵害されたとして、慰謝料と、被告が既婚者だと明らかになってから発症した適応障害の治療費など、計約782万円の損害賠償を求めて提訴した。

原告は「貞操権侵害」主張

貞操権とは、性的関係を結ぶかどうかを自分自身で決定する権利であり、性行為を強要されたり、だまされて性行為をさせられた場合に、貞操権侵害にあたる可能性が出てくる。

原告女性は、被告がアプリで独身だと偽り、「既婚者、彼女持ちお断り」とプロフィールに記載していた自分に対し、結婚の可能性がある交際だと誤信させて性交渉に応じさせたと主張。被告が避妊せずに「責任を取る」と言いながら性交渉し、「他に大事な人はいない」「一緒に楽しく長生きしよう」などと将来を見据えた発言もしており、既婚者であれば通常は取らない言動を行ったとした。

さらに、被告が突然連絡を絶ったため、探偵に費用を支払って調査せざるを得なくなったと主張。調査によって既婚の事実が判明したため、仮に調査をしていなければ“独身偽装”による不法行為が明るみに出なかった可能性が高く、調査会社への支出が損害に当たると訴えた。

原告女性は、潔癖な性格から不貞関係にだけは巻き込まれたくないと考えていたが、被告の巧妙な嘘で複数回の性交渉を持った後に突然連絡を絶たれ、探偵の調査で既婚者であると知ったことで強い精神的ショックを受けた主張。

一連の“独身偽装”を巡って、原告の女性は適応障害や帯状疱疹を発症し、治療を受けざるをなくなったと主張。また、心身の不調の影響で仕事のパフォーマンスが低下し、結果的に収入減少につながったとも訴えた。

「真剣交際ではなかった」被告の反論

一方、被告の男性は2人の関係について「結婚を前提にした真剣交際」ではなく、あくまで性交渉を目的にしたものだったとし、貞操権の侵害を否定。

お互いの自宅を訪問したことはなく、同棲や結婚などの具体的な提案や、家族への紹介など結婚の可能性を示唆する行為に及んだこともないとした。

さらに、原告が主張する治療費や収入源についても、「因果関係がない」とし、損害に当たらないと主張した。

「真剣交際」とみるのが相当

東京地裁は、原告女性が当初から「真面目なお付き合い」を望み、既婚者との交際を拒む意思を示していたことなどを重視した。

被告男性が独身で交際相手がいないと述べたり、避妊具をつけずに性行為を行ったりしたことを踏まえ、「客観的には、婚姻の可能性を前提とした交際とみるのが相当」と判断。

「被告が既婚者であることを意図的に秘して原告と性行為を繰り返したことは、原告の貞操権を侵害する故意の不法行為にあたる」と断じた。

探偵費用は、その調査によって被告に配偶者がいることなどの不法行為の証拠を得られたことから、全額を損害として認定した。

一方、収入の減少は因果関係のある損害とまでは認められず、慰謝料の算定で考慮することが相当とした。

東京地裁は12月8日、被告の男性に対して、精神的苦痛への慰謝料や探偵費用など合わせて約151万円の支払いを命じた。