現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜日の本一のべらぼうにございました！＞『べらぼう』最終回予告。必死な形相の治済。何かに目を留めた蔦重。呼びかけるてい。屁踊りの中心では義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめて…

12月7日放送の第四十七回「饅頭（まんじゅう）こわい」にて、遂に果たされた十一代将軍家斉の父・一橋治済への”かたき討ち”。

そこで仕込まれていた罠の内容について、実は”回のタイトル”が暗喩していたことに気づき、感嘆する視聴者が続出しています。

＊以下四十七回のネタバレを含みます。

＜第四十七回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）や平蔵（中村隼人さん）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真さん）に気づかれる。



治済は毒まんじゅうで大崎（映美くららさん）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。

一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏さん）を巻き込んだ驚きの策を提言する。

仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキさん）の元を訪ね…。

毒まんじゅうで命を奪われた大崎

前回、定信らが進めてきた”仇討ち”策は治済に察知され、間者である大崎は”毒まんじゅう”にて命を奪われてしまいました。

蔦重も追い詰められますが、将軍・家斉を巻き込むという起死回生の策を定信へ提案。



その定信は10代将軍・家治の弟で、御三卿・清水家の初代当主・清水重好へと協力を求めます。しかし肝心の重好が、治済の迫力を前に定信の名を出してしまい、ふたたび万事休すに…。

そんななか、亡き大崎が残した家斉宛の手紙の存在を思い出した蔦重。

治済による悪行が記されていた手紙を受け取った家斉は、計画に協力する決意を固めます。

治済は阿波の孤島へ

その後、治済を伴い清水家の茶室を訪れた家斉。

警戒する治済は、出されたきんつばを口にすることなく、まるで”毒見”させるかのように自らの分も家斉へと勧めます。

きんつばを美味しそうに食し、続けて抹茶を飲み干した家斉。その様子を見てようやく安堵した様子を見せた治済は、家斉にならって茶を口にします。



ところが直後、家斉が崩れ落ち、動揺する治済も同じように昏倒。実は定信らが用意していた罠は、菓子ではなく茶に”眠り薬”を仕込むというものだったのです。

治済が眠っている間に、彼と瓜二つの能役者・斎藤十郎兵衛が影武者として城へ送り込まれ、本物の治済は阿波の孤島へと流されてしまうのでした。

タイトルは「饅頭こわい」だが…

あらためて今回のタイトルは「饅頭こわい」でしたが、よくよく考えてみれば、実際に罠が仕込まれていたのはお菓子ではなくお茶の方でした。



確かに前回”毒まんじゅう”で大崎らを毒殺するなど”饅頭”に怖いところはあったものの、肝心の治済を”お茶”で打倒したことを、やや不思議に思った方もいたかもしれませんが…。

ここで「饅頭こわい」と聞いて思い出されるのは、古典落語の広く知られた同名の演目。

概要を記せば、ある日集まった若者たちが、暇つぶしに怖いものを語り合う中、一人の男が「饅頭がこわい」と口にします。

仲間たちが彼をからかおうと部屋いっぱいに饅頭を置きますが、それは嘘で、男はその饅頭をぺろりと平らげてしまいました。

最終的に「熱いお茶が怖い」と言い出し、お茶を持ってこさせようとするのがオチ、というもの。

視聴者の感想

つまり同回のタイトル「饅頭こわい」は”お茶”でオチをつけるという落語の内容に沿ったものだったのです。この隠された意味に気づいた視聴者からは多くの感想が。

たとえばSNSでは「怖いのは饅頭（きんつば）じゃなくて抹茶だったか！見事な＜次はお茶が怖い＞だった」「なるほど、だから”お茶に眠り薬”だったのか。流石森下脚本恐るべし」「饅頭こわいは落語の演目で最後にはお茶が怖いとオチが付く。なんとお茶で決着がついた。これは笑うべきなのか、驚くべきか。見事な結末」「今日のべらぼう、饅頭怖いからのお茶が怖いか！綺麗にオチた！！」といった声がみられていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。