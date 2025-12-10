【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】「人として間違ってる！」義父が大興奮＜第11話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第11話 義実家はカオスに！救世主は……【長男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
皆さん、言いたい放題ですね……。お義父さんの一言をきっかけに、同調する人、阻止する人、わけがわからない人、反対する人……カオスです。まずは冷静に話し合ってもらいたいところなのですが、肝心のお義父さんがヒートアップしてしまっているし、皆さんもつられて感情が昂ってしまっている様子。そんな現状を打破する一撃を与えてくれたのは……なんと長男夫婦の娘サラちゃんでした。「誰も関係ないところで喧嘩」とは、いったい……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
