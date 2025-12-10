飛行機がハイジャックされたことを想定した訓練が山形空港で行われ、関係者が連携や対応方法を確認しました。

【写真を見る】飛行機がハイジャックされたらどうする？ 山形空港で対応訓練 国内では99年を最後にハイジャック事件は起きず

山形空港の事務所。平穏な時間が流れる中、突如、通称・クラッシュホンと呼ばれる管制塔からの緊急電話が鳴り響きます。





「（呼び出し音）はい事務所です」

「ハイジャックされたと東京管制から連絡が入りました。現在ポジションは長野県上空です」





山形空港できょう行われたハイジャック事件対応訓練は21年前から毎年行われているものです。





今回は名古屋を出発し札幌に向かっていた定期便が長野県上空でハイジャックされ、給油のために山形空港に着陸するとの想定で行われました。

■犯人の要求は

犯人の要求は、犯罪グループのリーダーの釈放と海外の空港への逃亡です。



訓練はマイクロバスを飛行機に見立てて行われ、空港職員や国交省、警察など80人が参加しました。





参加者らは対策本部の設置や関係機関への連絡など不測の事態への対応方法を確認していきます。あわせて犯人との交渉の訓練も行われました。

■手を上げろ！



警察「手を挙げろ！ゆっくり出てこい！」





説得に応じた犯人は乗客乗員を開放した後に投降。警察が身柄を確保しました。



県山形空港事務所 藤岡俊裕 所長「職員も異動がありますので訓練に初めて参加する方も多い。そういう意味で自分たちがどういう動きをしなければいけないのか確認することができたので良かった」





国内では、1999年に羽田空港で起きた事件を最後にハイジャック事件は起きていないということですが、山形空港ではこれからも定期的に訓練を行い不測の事態に備えていきたいとしています。