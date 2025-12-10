先月からはじまったガソリンの補助金の段階的な拡充などを理由に県内最新のガソリン価格は４週連続の値下がりとなりました。



補助金はあすさらに５円増額される予定で、年末にかけ値下がり傾向が続く見込みです。

資源エネルギー庁によりますと、今月８日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より７０銭下がり、１リットルあたり１７０円４０銭でした。

４週連続の値下がりで、全国では４番目の高さとなっています。

ハイオクは８０銭下がり１８１円３０銭、軽油は４０銭下がり１５５円５０銭です。

１８リットルあたりの灯油の店頭価格は３円下がり２１０５円です。

ガソリンと軽油については年内で暫定税率が廃止されるのを前に、先月１３日から補助金の段階的な拡充が行われています。

あす（１１日）の増額でガソリンの補助金は現在の暫定税率と同じ２５円となる見込みです。

石油情報センターによりますとあす（１１日）の補助金の増額が店頭価格に反映されるまでには数日から１週間ほどかかるため年末にかけて値下がり傾向が続きそうだということです。