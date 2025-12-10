県内の公立の小・中学校で毎月第2土曜日に行われている「土曜授業」について、鹿児島市は2026年度から年3回程度までとする方針を明らかにしました。一方、徳之島町と天城町は廃止する方針を固めています。



10日行われた鹿児島市議会の個人質疑。市の教育委員会は2026年度からの「土曜授業」の方針を明らかにしました。



（鹿児島市・原之園哲哉教育長）

「令和8年度からの土曜授業については実施する場合は年3回程度までとし半日単位で学校の教育課程に位置付けるものとしている」





県内の小・中学校で毎月第2土曜日の午前中に行われている「土曜授業」。全県で実施しているのは九州では鹿児島だけです。現在、県内すべての市町村で年に4回から9回程度行われています。県の教育委員会は2026年度以降の土曜授業について、これまでの「月1回程度」から「年3回程度まで」とするよう各市町村の教育委員会に通知していました。鹿児島市は来年度から、県の通知に基づいて「年に3回程度まで」にしますが、最終的には各学校の校長の判断に委ねるということです。（鹿児島市・原之園哲哉教育長）「土曜授業については学校や地域の実情や実態に応じて実施するものであり児童生徒や保護者にとって価値ある教育活動となるよう丁寧に説明するよう指導していく」一方、徳之島町と天城町は今年度6回行っていた土曜授業を2026年度以降は「廃止」する方針を固めたということです。いずれも「児童・生徒と教職員の負担を軽減すること」を廃止の理由としています。また、10日は市が検討する鹿児島港本港区への市電の延伸計画についても質疑が交わされました。市は2011年度から二次アクセスの充実と中心市街地の活性化を図るため市電の延伸を検討してきましたが、6年前に4つのルート案を示して以来、計画が前に進んでいません。鹿児島市の担当者は「4つのルート案を示してから一定期間が経っていることから費用対効果の再検証を行い、その結果を踏まえて事業実施の判断を行いたい」と述べました。