「将棋を始めたきっかけは？」子どもたちの質問に「祖父母からルールを教わって始めた」と話しました。９日から鹿児島を訪れている藤井聡太竜王。１０日は指宿市の小学校で子どもたちと交流しました。



藤井聡太竜王は９日、特急「指宿のたまて箱」で指宿駅に到着し、車内アナウンスにも挑戦しました。



(藤井聡太竜王の車内アナウンス)

「みなさまこんにちは。藤井聡太です。本日は、指宿のたまて箱にご乗車いただきありがとうございます。みなさまをお見送りできることを、うれしく思います」





藤井竜王を追いかけて東京から訪れたファンの姿も見られました。(東京からのファン)「Q藤井さんを追いかけて？もちろんです。Qご様子は？とても柔らかい、いいお顔をされている。対局もないので、リラックスしているのでは。すきな電車にも乗れたし、よかった」このあと、藤井竜王は対局が予定されていた指宿白水館を訪れました。(藤井聡太竜王)「鹿児島、指宿で温かい歓迎を頂くので、来るたびにうれしい気持ちにもなるし、桜島や錦江湾の景色、何回来ても、心を奪われる」今年の竜王戦七番勝負は指宿白水館で第6局が予定されていましたが、藤井竜王が4連勝し、指宿での対局は幻となりました。9日夜は、楽しみにしていたファンの思いに応える形で「永世竜王誕生を祝う会」に出席しました。10日は、指宿市の山川小学校を訪問。(記者 ）「大きな拍手、そして歓声が沸き起こっています。笑顔で、子どもたちが作ったアーチをくぐっていきます。軽く会釈をしながら、笑顔で登場です」藤井竜王は拍手と歓声で迎えられ、この後、子どもたちからは次々と質問が寄せられました。(児童の質問)「将棋を始めたキッカケは何ですか？」(藤井聡太竜王)「最初は、祖父母からルールを教わって始めたのが最初のキッカケです」藤井竜王は初心者だった祖父母と対局した経験から勝つ喜びを知り将棋にのめり込んだと話します。(児童の質問)「Qこれまでの対戦で何回勝ったことがありますか？」(藤井聡太竜王)「将棋を始めた頃から、たくさん勝っていたかというと実はそうでもなくて、勝てることもあれば、負けてしまうこともある。トータルで見ると、勝ちと負け、1対1。5割ぐらい。勝って嬉しいという気持ちも大事だが、一方で負けてしまった時の悔しさも、強くなる上で大事な感情」山川小学校には今年の文部科学大臣杯小中学校 将棋団体戦の県予選で優勝した子どもたちも通っています。(文部科学大臣杯小中学校将棋団体戦 県予選で優勝した塩手遥之さん）「勝っても負けても同じ気持ちで臨むというのが心に響きました」憧れの藤井竜王を前に子供たちは大きな刺激を受けていました。