衆議院の議員定数削減法案は、審議入りのメドがついていません。定数削減法案は、今の国会で成立するのでしょうか。日本テレビ政治部・自民党担当の大神櫻子記者が、次の2つのポイントについて解説します。

1.定数削減 なぜ進まないのか？

2.与党 成立に向けた本気度は？

■なぜ審議が進まないのか？

──まず、なぜ審議が進まないのでしょうか？

与党と野党で優先したい法案が違うからです。まず与党は連立合意でもあるので「定数削減」法案を優先させたい考えです。

一方、野党側は政治とカネをめぐる企業・団体献金の規制を強化する法案などを優先させたい考えです。野党は「先に出したものを先に審議すべきだ」と主張しています。

さらにこの2つの法案は同じ委員会で審議されるのですが、委員会を取り仕切る委員長が野党・立憲民主党で、与党の思い通りに進まない状況になっています。

■与党の本気度は？ 自民と維新で違いが

──2つ目のポイント、与党の本気度はどうなのでしょうか？

自民党と維新の「本気度」の違いが、見えたシーンがありました。

高市首相（10日）

「国会での審議の運び方は、またいつ採決をされるか、これは国会に委ねられるものだと思っております。内閣総理大臣として答弁はできません」

日本維新の会 遠藤国対委員長（10日）

「企業・団体献金を早く採決することが、次のいわゆる定数削減の議論に入れるものでありまして、これ単なる遅延作戦としか言いようがありません」

高市首相は、成立は「国会審議に委ねる」との考えを示しました。一方、維新の遠藤国対委員長は「野党が遅延行為をしている」と強い言葉で批判しました。

■背景に「三層構造」が

今、自民と維新とでは温度差があるといえます。

ある自民党関係者は、削減法案に対するスタンスで「三層構造」があると指摘しています。

1つ目は野党で、反対の立場です。野党は「定数を削減することには賛成だけど、進め方が乱暴すぎる。企業・団体献金の規制から目線をそらすための戦略だ」などと批判しています。

2つ目は維新で、ある維新の議員が「合意できなければ連立離脱だ」と述べるなど、最も前向きな立場です。

その間にあるのが3つ目、自民党です。自民党内には削減法案に慎重な意見もありました。ある自民党関係者は「特に通したくないから引き延ばしている」と指摘しています。

別の自民党議員は「国会提出がゴールかと思っていたら、維新は成立を目指す、と。話が違う」と批判しています。

こうした三層構造が、法案審議を遅らせているともいえます。

タイムリミットが迫る中、国会の会期を延長すべきとの意見も出ていて先行きは不透明です。