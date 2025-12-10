新潟県内の12月11日は、日中は晴れや曇りとなる見込みです。夜は雨や雷雨で土砂降りとなる予想で、山沿いは夜遅くに次第に雪が降る予想です。11日の天気予報について、石黒菖気象予報士の解説です。

■11日の雪・気温の予想

11日朝から夕方にかけて各地0cmの予想ですが、夜遅くから雪が降り、県境付近は降り方が強まりそうです。



最高気温は9℃～15℃で、日中は南風の影響で10日よりも5℃以上気温が高くなりそうです。朝の最低気温はー1℃～7℃の予想です。

■波と風、週間予報

風は南風のち北風で夜ほど強まる見込みです。予想最大瞬間風速は佐渡と下越で30m、上越と中越で20mの予想です。



波は各地4mの予想で、下越と佐渡では高波に。佐渡では暴風にも警戒してください。



12日金曜日は山沿いを中心に積雪となる見込みです。平地は吹雪いて見通しが悪くなりそうです。交通への影響にも注意してください。



13日土曜日は次第に雪の範囲は狭くなりますが、14日日曜は再び編めや風が強まるでしょう。※動画で詳しく解説しています。