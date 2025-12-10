J3降格となったロアッソ熊本に就任が決まった片野坂 知宏（かたのさか／ともひろ）新監督が今日（10日）記者会見を開き、来シーズンへの決意を語りました。

【写真を見る】J3降格のロアッソ監督に“昇格請負人” 片野坂 知宏氏（54）就任「攻撃力のブラッシュアップで強く」

片野坂知宏 監督（54）

「攻撃的なスタイルを継承しながら、よりブラッシュアップして強いロアッソをつくる」

新たな監督に就任した片野坂監督は、鹿児島県出身の54歳。広島などで選手を経験した後、2006年から指導者の道を歩み、2016年に大分の監督に就任すると、J3へ降格したチームを1年目でJ2昇格に導き、3年目にはJ1昇格を果たした「昇格請負人」です。

片野坂監督

「簡単にJ3からJ2に上がれるとは思っていない。強い覚悟、責任を持って臨まなければJ2昇格を成し遂げられない」

そのために必要なのは得点力の向上だと話します。

片野坂監督

「少し攻撃の矢印をゴール方向に、そして少し速い攻撃を織り交ぜながらバリエーションを多くすることで得点力を上げられる」

また、ロアッソの印象を聞くと…。

片野坂監督

「若い選手が多く、ポテンシャルの高い選手もいる。非常に楽しみです」

最後にサポーターに向けて強い思いを語りました。

片野坂監督

「サポーターの期待に応えるために『ロアッソを観てよかった』と、活力になるようなフットボールをする。一緒に必ずJ2に復帰しましょう」

片野坂監督が率いる新チームは、年明けから本格的に動き出します。1月5日に新加入選手の会見を行い、翌6日から新チームが始動。1月16日は新体制発表会が予定されています。