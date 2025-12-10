【Pokemon Happy Holidays】 開催期間：12月11日～12月25日 会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク

ポケモンは、横浜赤レンガ倉庫にて「Pokemon Happy Holidays」を12月11日より開催する。期間は12月25日まで。

本イベントは、Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」における有料追加コンテンツ「M次元ラッシュ」の追加ストーリー・コンテンツの配信開始を記念したもの。会場にはでんきタイプのポケモンたちが灯す「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場するほか、ポケモンのぬいぐるみを大量に詰め込んだフォトスポット「メガプレゼントBOX」などが設置される。

開催に先駆けて、本日12月10日に「Pokemon Happy Holidays『Pokémon LEGENDS Z-A M 次元ラッシュ』配信記念イベント」が行なわれ、ゲストとして本郷奏多さんや百田夏菜子さん、お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん・はるさん、そしてサンタ姿のピカチュウが登壇。ポケモンにまつわるエピソードを披露したほか、ツリーの点灯式が行なわれた。

本稿では「Pokemon Happy Holidays」およびイベントの様子を撮りおろしで紹介していく。

イベント・点灯式の様子

本郷奏多さん

百田夏菜子さん

お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん（左）、はるさん（右）

サンタ姿のピカチュウ

点灯の瞬間

会場の様子

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

