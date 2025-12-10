神谷浩史、11thミニアルバム『Share Music』収録内容公開！アーティスト写真とジャケットビジュアルも公開！
男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramuneに所属する神谷浩史の11thミニアルバム『Share Music』の収録内容が解禁。併せてアーティスト写真とジャケットビジュアルも公開された。
神谷浩史の誕生日である2026年1月28日に発売される本作は、前作『HARETTER』から約1年半ぶりのリリース。この度、Kiramuneレーベル所属の吉野裕行などとのコラボ楽曲の収録が発表された。
吉野裕行とのコラボ曲「無限パラドックス」は“こんな世の中でも、信じられるものを見つけてほしい”という強いメッセージをテーマにした楽曲。吉野裕行のシャウトが作品世界と抜群に噛み合い、曲全体の熱量を一気に引き上げている。
さらに、前を向きたい時、少し勇気をもらいたい時に、そっと寄り添ってくれるようなリード曲「サンライズオレンジ」はロックバンド・ヒトリエのシノダが書き下ろすなど、豪華布陣で作品を彩る。
本作は豪華盤・通常盤の2形態で発売され、豪華盤のBDには「サンライズオレンジ」のMUSIC CLIPや撮影の模様を追ったメイキングなどを収録。
CD発売に先駆けて神谷初のクリスマスソング「きみとこの夜」が12月1日に先行配信され、本作品への期待が高まっている。ぜひ、コラボ楽曲を含むその他5曲のリリースも楽しみにお待ちいただきたい。
●リリース情報
11thミニアルバム
『Share Music』
2026年1月28日発売
【豪華盤（CD＋BD）】
品番：LACA-35173
価格：￥5,500（税込)
封入特典：三方背ケース＋フォトブック＋ランダムフォトカード（全4種のうち1種）＋Aフォトカード1種
【通常盤（CD）】
品番：LACA-25173
価格：￥2,420（税込）
封入特典：Bフォトカード1種（初回生産分）
＜収録楽曲＞
1．ニジイロ・エンパシー
作詞・作曲・編曲：ナノウ
2．無限パラドックス（feat.吉野裕行）
作詞・作曲・編曲：渡辺拓也
3．キマグレ アラブレ
作詞：喜介 作曲：遠藤直弥 編曲：渡辺拓也
4．きみとこの夜
作詞：PA-NON 作曲・編曲：河合英嗣
5．シンクロ（feat.早見沙織）
作詞：喜介 作曲・編曲：ヤナガワタカオ
6．サンライズオレンジ
作詞・作曲：シノダ 編曲：ヒトリエ
＜Blu-ray＞
1．サンライズオレンジ（MUSIC CLIP）
2．“サンライズオレンジ”MUSIC CLIP Making Movie
3．TRAILER）
予約はこちら
豪華盤
https://lnk.to/LACA-35173
通常盤
https://lnk.to/LACA-25173
●配信情報
「きみとこの夜」
配信中
配信リンクはこちら
https://lnk.to/LZC-3306
●ライブ情報
Kiramune Music Festival 2026
2026年5月9日（土）、10日（日）
会場：横浜アリーナ
FC先行受付中
https://eplus.jp/sf/s/page/irg/kirafes2026-fc
※2025年11月16日（日）21:00〜12月15日（月）23:59まで
＜神谷浩史プロフィール＞
1月28日生まれ。千葉県出身。A型。
様々なキャラクターを持ち前の透明感のある声で演じる実力派声優。
第二回声優アワードサブキャラクター男優賞に続き、2009年の第三回声優アワードでは主演男優賞とパーソナリティ賞を受賞し、声優アワード史上初の主要三冠を獲得。
また、『化物語』阿良々木暦役で東京国際アニメフェア2010、第9回東京アニメアワード個人賞（声優賞）を受賞。
声優業だけでなく、ラジオパーソナリティとしても活躍中。
関連リンク
Kiramune公式サイト
https://kiramune.jp/
Kiramune 公式サイト 神谷浩史ページ
https://kiramune.jp/artist/kamiya/