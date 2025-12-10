「会社をデザイン」する!? デザインでよく使われる「ブランディング」とは何をする？【瞬解！ デザイン用語図鑑】
【デザイン制作・基本用語】「ブランディング」
自社や自社の商品やサービスを他社と差別化し、顧客や取引先、社会全体に認知してもらうための取り組みのこと。
簡単にいえば、戦略的に打ち出す、その会社のアイデンティティのこと！
ブランディングで必要な要素
独自性
自社のブランドが、他のブランドとどのように違うか差別化を図ります。ユーザーにとって記憶に残りやすいブランドに。
客観性
客観的なデータや消費者のフィードバックにより、ニーズに沿ったブランディングができ、愛されるブランドとなります。
機能性
ビジュアル面だけではなく、空間やユーザー、従業員へ浸透してこそ、機能しているブランドとなります。
一貫性
ロゴ・カラー・フォント・コピーなどが一貫性をもち統一されていると、ユーザーの印象に残りやすくなります。
ブランディングの５つのプロセス
❶市場調査
現在ある競合他社のブランド、市場のニーズを調査し、自社との差別化のポイントを明確にします。
❷ブランドコンセプトの決定
ブランドの理念や方向性を定めます。これを元に、キャッチコピーやタグライン＊を設定します。
＊ブランドの特徴や価値をわかりやすく伝える短いフレーズのこと。
❸デザイン開発
ロゴ・カラー・フォント・コピー・シンボルマークなど、ブランドコンセプトに沿ったデザインを制作します。
❹認知拡大
広告やX(旧：Twitter)・InstagramなどのSNSを活用し、ブランドを消費者に認知してもらいます。
❺反応の分析
消費者の反応を分析し、ブランドの戦略を練り直します。市場のニーズに対応し、持続的なブランドを目指します。
ブランディングのデザイン要素
【POINT】
ブランディングは商品の付加価値になります。
競合他社と差別化し、ユーザーに選ばれるブランディングデザインを目指しましょう。
【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e