「会社をデザイン」する!? デザインでよく使われる「ブランディング」とは何をする？【瞬解！ デザイン用語図鑑】

【デザイン制作・基本用語】「ブランディング」

自社や自社の商品やサービスを他社と差別化し、顧客や取引先、社会全体に認知してもらうための取り組みのこと。

簡単にいえば、戦略的に打ち出す、その会社のアイデンティティのこと！

ブランディングで必要な要素

独自性 自社のブランドが、他のブランドとどのように違うか差別化を図ります。ユーザーにとって記憶に残りやすいブランドに。 客観性 客観的なデータや消費者のフィードバックにより、ニーズに沿ったブランディングができ、愛されるブランドとなります。

機能性 ビジュアル面だけではなく、空間やユーザー、従業員へ浸透してこそ、機能しているブランドとなります。 一貫性 ロゴ・カラー・フォント・コピーなどが一貫性をもち統一されていると、ユーザーの印象に残りやすくなります。

ブランディングの５つのプロセス

❶市場調査

現在ある競合他社のブランド、市場のニーズを調査し、自社との差別化のポイントを明確にします。

❷ブランドコンセプトの決定

ブランドの理念や方向性を定めます。これを元に、キャッチコピーやタグライン＊を設定します。

＊ブランドの特徴や価値をわかりやすく伝える短いフレーズのこと。

❸デザイン開発

ロゴ・カラー・フォント・コピー・シンボルマークなど、ブランドコンセプトに沿ったデザインを制作します。

❹認知拡大

広告やX(旧：Twitter)・InstagramなどのSNSを活用し、ブランドを消費者に認知してもらいます。

❺反応の分析

消費者の反応を分析し、ブランドの戦略を練り直します。市場のニーズに対応し、持続的なブランドを目指します。

ブランディングのデザイン要素

【POINT】

ブランディングは商品の付加価値になります。

競合他社と差別化し、ユーザーに選ばれるブランディングデザインを目指しましょう。

【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e