通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％付近、円安・ドル高動向を受けて上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％付近、円安・ドル高動向を受けて上昇

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.56 5.92 6.82 6.59

1MO 8.37 4.93 6.92 5.49

3MO 8.98 5.48 7.56 6.05

6MO 9.25 5.84 8.04 6.53

9MO 9.37 6.13 8.32 6.88

1YR 9.46 6.35 8.51 7.14





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.31 8.31 7.24

1MO 7.27 7.16 5.91

3MO 8.00 8.21 6.47

6MO 8.59 8.76 6.84

9MO 8.91 9.12 7.10

1YR 9.10 9.41 7.32

東京時間16:35現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は９．５６％に上昇している。今週に入ってから、スポット市場で円安・ドル高傾向が強まっており、ヘッジ需要が生じているもよう。ドル円相場は１５６円台後半へと上昇しており、１０＋２１日移動平均線を上回る動きを見せている。１１月後半からの下降トレンドに変化がみられている。

