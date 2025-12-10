アジア株 総じて下落、上海株は小幅続落 アジア株 総じて下落、上海株は小幅続落

東京時間17:54現在

香港ハンセン指数 25540.78（+106.55 +0.42%）

中国上海総合指数 3900.50（-9.03 -0.23%）

台湾加権指数 28400.73（+218.13 +0.77%）

韓国総合株価指数 4135.00（-8.55 -0.21%）

豪ＡＳＸ２００指数 8579.36（-6.58 -0.08%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84405.63（-260.65 -0.31%）



１０日のアジア株は総じて下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を明日早朝に控えて、様子見ムードが広がる中、おおむね軟調な推移を見せた。上海株は小幅続落。今日発表された１１月の消費者物価指数が市場予想を下回ったことなどが重石となった。台湾株は反発。ハイテク株を中心に買いが広がった。タイ市場は休場。



上海総合指数は小幅続落。不動産会社の保利置業集団、免税品などの販売会社の中国旅遊集団中免が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、コンピューター機器メーカーの中科曙光が売られた。



香港ハンセン指数は反発。食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、医薬品メーカーの石薬集団、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が買われる一方で、海上輸送会社の東方海外国際（オリエント・オーバーシーズ）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、娯楽サービスのタブコープ・ホールディングスが買われる一方で、医療情報会社のプロ･メディカス、ファンドマネジメントグループのマゼラン・ファイナンシャル・グループ、補聴器メーカーのコクレアが売られた。

