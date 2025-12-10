ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１ｂｐに縮小、伊７０ｂｐに迫る
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ　　　　2.89
フランス　　　3.604（+71）
イタリア　　　3.59（+70）
スペイン　　　3.351（+46）
オランダ　　　3.02（+13）
ギリシャ　　　3.508（+62）
ポルトガル　　　3.211（+32）
ベルギー　　　3.384（+49）
オーストリア　3.152（+26）
アイルランド　3.078（+19）
フィンランド　3.23（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）