ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１ｂｐに縮小、伊７０ｂｐに迫る
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ 2.89
フランス 3.604（+71）
イタリア 3.59（+70）
スペイン 3.351（+46）
オランダ 3.02（+13）
ギリシャ 3.508（+62）
ポルトガル 3.211（+32）
ベルギー 3.384（+49）
オーストリア 3.152（+26）
アイルランド 3.078（+19）
フィンランド 3.23（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
