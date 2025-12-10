◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月１０日、シャティン競馬場

２年ぶりの出走となるローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は、今回が４度目の海外参戦。田中博調教師は「２年前に香港に来たときは初めての海外で緊張感も強かった。落ち着き払った様子で大人になったと感じました」と精神面での成長を感じ取る。

好調時に見せる内容だった。オールウェザーコースを単走で４ハロン５３秒３―ラスト２ハロン２４秒６。多少、行きたがる面を見せていたが、これは陣営の思惑通り。「活気があって随分、この子らしさが戻ってきた」とトレーナー。もともとは前進気勢が旺盛なタイプだが、前走のアルゼンチン共和国杯はスムーズなレース運びで０秒４差の１２着だった。「以前は稽古もレース自体も大変で、うまくなだめて最後まで頑張らせるのが好走時の状態だった。そこにいかに近づけられるか。（調教の）見た目は格好悪いかもしれないけど、活発に馬が走りたいと思えるところで終えるようにわざとやっている。予定通り」と折り合いに苦労しているように見えた調教も全ては本来のローシャムパークを取り戻すためだった。

昨年のＢＣターフで首差２着とＧ１制覇に迫った実力馬。前向きな面が出てきた香港で本来の輝きを取り戻す。