第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）は１０日、大会発表会見に出席し、学生３大駅伝恒例として「輝け大作戦」を発令した。

「黒田朝日は必ず輝きある走りをしてくれるでしょう。走る１０人だけではなく、チーム全員が、それぞれの立場で一番星のように輝いてほしい。名付けて『輝け大作戦』です」。原監督は高らかに宣言した。

この日、１６人の登録メンバーが発表され、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）で前回２区３位（区間新記録）の黒田朝日（４年）、同１区１０位の宇田川瞬矢（４年）、同８区区間賞の塩出翔太（４年）、１０区でルーキーながら歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）の昨年Ｖメンバーが順当に登録された。前々回１区９位の荒巻朋熈（４年）に加え、１万メートルで２７分台に突入した飯田翔大（かいと、２年）、折田壮太（２年）、佐藤愛斗（２年）ら箱根駅伝未経験の新戦力もメンバー入りした。朝日の弟の然（２年）、出雲駅伝４区８位の神邑亮佑（１年）は惜しくも外れたが、３連覇に向けて戦力は充実している。

３連覇に向けて鍵は、山の特殊区間。前回、山上りの５区は若林宏樹（競技引退）、山下りの６区は野村昭夢（現住友電工）が、いずれも区間新記録で走破し、優勝を決定づけた。卒業した２人の後継者について原監督は会見後の囲み取材で「山には１年生の秘密兵器がいますよ。５区も６区も区間新記録を狙います」とニヤリと笑いながら秘策の一端を明かした。

１年生の登録メンバーには石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真が入った。この３人の中に「秘密兵器」がいるようだ。箱根の山で、サプライズが起きるか。今大会も青学大が主役候補であることは間違いない。

青学大の登録選手１６人は以下の通り。

荒巻 朋熈（４年）

宇田川瞬矢（４年）

黒田 朝日（４年）

佐藤 有一（４年）

塩出 翔太（４年）

鳥井 健太（３年）

中村 海斗（３年）

平松 享祐（３年）

飯田 翔大（２年）

遠藤 大成（２年）

小河原陽琉（２年）

折田 壮太（２年）

佐藤 愛斗（２年）

石川 浩輝（１年）

上野山拳士朗（１年）

松田 祐真（１年）