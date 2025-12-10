【巨人】宇都宮葵星が４０万増で契約更改「増田大輝さんのタイプに似ている」何でも屋で支配下昇格狙う

巨人の育成・宇都宮葵星（きさら）内野手が１０日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸の４００万円から４０万増の年俸４４０万円（金額は推定）でサインした。

２３年育成ドラフト３位で入団し、２年目の今季は２軍で８４試合に出場して打率２割８部９厘、１本塁打、１６打点。５０メートル走５秒９の快足を生かしてイースタン２位の２０盗塁をマークした有望株は、「目標である盗塁数を超えることができましたし、打撃の方でも初ホームランを打つことができたので良かったです」と振り返った。

１１月中旬から今月上旬にかけて、台湾で行われたアジア・ウィンターリーグに参加。チームは準優勝となったが、「８番・二塁」で出場したＪＡＢＡ選抜との決勝戦では４打数３安打と躍動した。同リーグでは１５試合に出場して打率２割８分６厘、４打点、４盗塁、挑戦中の外野守備でも外野全ポジションを守った。ファーム首脳陣からは、内外野の複数ポジションを守れる増田大の後継者として期待されており、「来年は２０盗塁は必ず超えて、また先の塁を狙ったり、塁に出ることで相手へのプレッシャーを与えられる選手になりたい。増田大輝さんのタイプに似ていると思うので、そこを狙っていきたいなと思います」と目標を立てた。