◆プロボクシング ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人―ＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド）

１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで行われる「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」に参戦する前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が１０日、米ロサンゼルスでの合宿から羽田空港着の航空機で帰国。「充実したトレーニングを積んでロサンゼルスでやるべきことをやり切って帰ってこられた。これから試合に向けて、日本とサウジアラビアでの調整を抜かりなくやっていきたい」と話した。中谷は２７日、サウジアラビア・リヤドでスーパーバンタム級転向初戦となる同級１２回戦に臨み、ＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。

ロサンゼルスでは、今年５月に世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝からダウンを奪ったＷＢＡ世界同級２位のラモン・カルデナス（３０）＝米国＝がメインのスパーリングパートナーを務めた。「カルデナスはすごく勘の良い選手なんで、色々駆け引きを楽しみながら、充実したスパーリングができた。パワーがあるというよりはタイミングの良い選手だった」と振り返り、「結構フレンドリーな選手で、日本語もすごく好き。『ツカレタ、デモ、ダイジョウブヨ』などと話していた」と明かした。

来年５月には東京ドームで中谷と井上の夢の対決が計画されている。カルデナスからの打倒・井上へのアドバイスは「そういうことはなかった」というものの、「次戦に向けて、お互い高め合うパートナーとして練習を積めた。世界ランカーなんで、お互い刺激を与え合って、すごく実りがあったかなっていうふうに思います」と収穫を口にした。

スーパーバンタム級に上げても「普段の体重も増えているので減量幅はそこまで変わらない。食事の変化もそこまでなかった」とし、「より力強くなっているし、スピード感も上がってきていると感じる。スーパーバンタムの体になってきていると思う」と順応への手応えを語った。

ＷＢＣ世界バンタム級王者だった今年６月、ＩＢＦ同級王者・西田凌佑（六島）との王座統一戦で６回終了ＴＫＯ勝ちし、米国で最も権威のある専門誌「ザ・リング」の認定王座となった。ロス滞在中の今月２日（日本時間３日）、同誌のダグラス・フィッシャー編集長がジムを訪問しベルトを贈呈するサプライズがあった。「サプライズで届けてもらって、ロサンゼルスのチームがいる場所で渡してもらえた喜びと、リング誌ベルトを手に取って光栄だなというのが素直な気持ちですね」。スーパーバンタム級でもリング誌ベルトが欲しいか問われると「はい、もちろんです」と即答。同級のベルトは現在、井上が保持する。来年５月の直接対決は、リング誌ベルトも懸けた一戦となる。

また、１７日にはロスでのジムメートでもあるＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国、帝拳＝が両国国技館で同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝との４度目の防衛戦に臨む。現地に応援に行く予定だという中谷は「今回のキャンプもそうだが、チーム全体で高め合って成長できたと実感している。まずはトニー（オラスクアガの愛称）が１７日にあるのでしっかり応援して、次に自分という感じでやっていきたい」と笑顔で話した。

戦績は中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）。