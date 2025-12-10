日本将棋連盟の規定で、妊娠中に不戦敗を余儀なくされたとして、規定の見直しを求めている女流棋士が会見で心境を語った。

福間香奈女流6冠（33）は妊娠中だった去年10月に体調を崩した。場所変更などの要望はかなわず、対局ができないとして2つのタイトル戦で不戦敗となった。

「妊娠かタイトルかどちらか選択する制度ではなく、両方が目指せる世界になってほしいと希望しております」（福間女流6冠）

日本将棋連盟は規定の見直しについて「現在、制度設計及び規定の明文化を目指し、専門家の意見や女流棋士の声、競技運営の観点を総合的に踏まえながら検討を進めているところでございます」と回答している。

また、会見では新たに導入された「産前6週、産後8週は対局者を変更する」という規定の課題も指摘された。年間のスケジュール上、妊娠すれば出場できないタイトル戦が出てきてしまうという。

福間女流6冠は「タイトル戦に出られず、事実上『不戦敗』になる。第2子を持つことが『不利』だと絶望的になった。現状の規定では、複数のタイトルを獲得しても、タイトルか出産か、どちらか一方を諦めなくてはいけない」「妊娠出産は私だけではなく女流棋士全員に起こりうること。多くの方に関心を持っていただき、妊娠出産に関する規定のあり方についての議論が活発化することを切に希望している」と語っている。

この問題を受けて、タレントのSHELLYは「福間さん、かっこいいですね。本当に素敵。例えば、テニスのセリーナ・ウィリアムズ選手など、スポーツ界も、今まで妊娠出産の手前で引退しなければいけなかったところを、もっとやれると挑戦し続けてきた先輩たちがいるおかげで、私たちも当たり前にいろいろな世代の素晴らしい選手を見ることができる。福間さんも将棋界の第一人者として、こうして戦ってくれている」とコメント。

加えて「すごく頑張って声をあげて、そして自分のためじゃなくて、後に続く後輩たちのためにも変えていかないといけないという責任感で頑張ってくれているのが伝わってきた」と自身の考えを述べた。

「この問題は将棋界に限らず、スポーツ界、そしてビジネスの世界など、いろいろなところにあって、どう立ち向かっていくかについては、皆さん注視されている部分だと思う。将棋連盟の皆さんも一生懸命考えてくださっていると思うが、福間さんの声と後に続いている人たちの声がちゃんと届いたらいいと思う。どこの分野も課題はいっぱいあるので、そこをどうやって1つ1つちゃんと解決していくかを話し合う場を作るのは大事なことだと思う」（SHELLY）

