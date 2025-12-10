【松のや】人気の定食12種類が25％オフに！最大330円引きのクーポン公開中。《10日15時開始》
「とんかつ松のや」の公式X は2025年12月10日15時、フォロワー25万人達成記念のクーポンを公開しました。
からあげ・アジ・カキフライも超お得
「とんかつ松のや」の公式Xで公開されているのは、フォロワー数が25万人を突破したことを記念した、お得なクーポン。12種類のメニューが25％オフになります。
対象商品は以下の通りです。
・ロースかつ定食＋トッピングポテサラ（780円→580円）
・鬼おろしポン酢ロースかつ定食（790円→590円）
・味噌ロースかつ定食（790円→590円）
・チキンカツ定食（790円→590円）
・鬼おろしポン酢チキンかつ定食（890円→660円）
・味噌チキンかつ定食（890円→660円）
・タルタルチキンかつ定食（890円→660円）
・唐揚げ（5個）定食（830円→620円）
・唐揚げ（8個）定食（1100円→820円）
・アジフライ定食（890円→660円）
・カキフライ（5個）定食（990円→740円）
・たっぷりカキフライ定食（1290円→960円）
投稿された画像にあるQRコードを、券売機のQRコード読み取り口にかざすと利用できます。
12月10日15時からクーポンを利用でき、終了日は未定。
実施店舗は、一部店舗を除く松のや全店（松屋併設店も含む）。
なお、22時から朝5時の間は深夜料金が加算されます。
※画像は公式Xより。
（東京バーゲンマニア編集部）