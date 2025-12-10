【松のや】人気の定食12種類が25％オフに！最大330円引きのクーポン公開中。《10日15時開始》

「とんかつ松のや」の公式X は2025年12月10日15時、フォロワー25万人達成記念のクーポンを公開しました。

からあげ・アジ・カキフライも超お得

「とんかつ松のや」の公式Xで公開されているのは、フォロワー数が25万人を突破したことを記念した、お得なクーポン。12種類のメニューが25％オフになります。

対象商品は以下の通りです。

・ロースかつ定食＋トッピングポテサラ（780円→580円）

・鬼おろしポン酢ロースかつ定食（790円→590円）

・味噌ロースかつ定食（790円→590円）

・チキンカツ定食（790円→590円）

・鬼おろしポン酢チキンかつ定食（890円→660円）

・味噌チキンかつ定食（890円→660円）

・タルタルチキンかつ定食（890円→660円）

・唐揚げ（5個）定食（830円→620円）

・唐揚げ（8個）定食（1100円→820円）

・アジフライ定食（890円→660円）

・カキフライ（5個）定食（990円→740円）

・たっぷりカキフライ定食（1290円→960円）

投稿された画像にあるQRコードを、券売機のQRコード読み取り口にかざすと利用できます。

12月10日15時からクーポンを利用でき、終了日は未定。

実施店舗は、一部店舗を除く松のや全店（松屋併設店も含む）。

なお、22時から朝5時の間は深夜料金が加算されます。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）