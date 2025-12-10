マカロニえんぴつが、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』のアナログ盤を2026年1月21日にリリースする。

今作の仕様は2枚組のクリアレコードとなり、インディーズ時代からフルアルバムごとにアナログ化を続けてきたマカロニえんぴつが、今作もそのこだわりを貫いた1枚に。着実に積み重ねてきた豊かな音楽性を有するバンドならではのサウンド感を、針を落とした瞬間に広がる厚みのあるアナログでしか味わえない深い音で楽しむことができる作品に仕上がっている。

収録曲は、ドラマ『コーチ』の主題歌「パープルスカイ」、NHK『みんなのうた』の放送曲「ハナ」、映画『火喰鳥を、喰う』の主題歌「化け物」、TVアニメ『アオのハコ』第2クールのオープニングテーマ「然らば」、コカ・コーラ『紅茶花伝』のCMソング「poole」、映画『山田くんとLv999の恋をする』の主題歌「NOW LOADING」、映画『FLY！／フライ！』の主題歌「月へ行こう」、TVアニメ『忘却バッテリー』のエンディングテーマ「忘レナ唄」など、タイアップ曲を含む全15曲となっている。

なお、同アルバムは12月10日にCDリリース。2026年1月からは全国19都市25公演のホールツアーを開催予定だ。

