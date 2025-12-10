鉄道や旅行の情報を発信する人気交通系YouTuber「スーツ / Suit Channnel」が12月9日、チャンネルを更新。「鉄道博物館に昼めし食いに行ってみた！」と題した動画を公開した。

【写真】鉄道博物館を訪れた交通系YouTuberスーツ、目当てのランチより展示車両の「座席」に注目

埼玉県さいたま市にある鉄道博物館（大成）駅に到着したスーツは、以前来館した際は1000円だった入館料が1600円に値上がりしていることに言及し、「展示の広さからすれば良心的」と語りながら入館。展示物の変化などをレポートしつつ、目当ての2階レストランフロアへ。

館内には駅弁屋さんや、家族連れで気軽に楽しめる「ビューレストラン」などもあるが、今回は食堂車をモチーフにした高級感のある内装と、本格的な洋食が魅力の「トレインレストラン日本食堂」に足を運ぶことに。

以前提供されていた寝台特急「北斗星」の名物メニュー「煮込みハンバーグ」がメニューから消えていたことを悲しみつつ、1580円のオムライスを注文したスーツ。他のお客さんに配慮して食レポはほとんどなかったが、味は上質だったようだ。料理より、店内に飾られたレジェンド鉄道写真家・南正時氏の写真に夢中だったのが鉄道マニアらしくていい。

ここまでが動画にして5分程度で、残りの25分は実際に乗ることができる展示車両で仮眠をとるなど、座席解説に費やされた。「タイトルが『昼飯食べに行ってみた』なのに、殆ど座席の話なの、面白過ぎました」「いつものスーツさんで安心しました」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）