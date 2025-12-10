ほぼ全てのチャンスに関与！POTMに輝いた森保J戦士が考える勝因。今後に向けては「レアルやユベントスを考える前に――」【CL】
現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第６節で、南野拓実を擁するモナコが、トルコの難敵ガラタサライとホームで対戦。69分にフォラリン・バログンが決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。
勝利の立役者となったのは南野だ。得点には結びつかなかったもののPKを獲得するなど、74分にベンチに下がるまで随所で存在感を発揮した。
大会を主催する欧州サッカー連盟は、「ミナミノはチームのほぼ全てのチャンスに関与した。決定的なキーパスや賢いランニングを披露した。それに加えて、彼の闘志がチームの攻撃の激しさを支えていた」と説明し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出した。
クラブ公式サイトによれば、輝きを放った30歳の森保ジャパン戦士は試合後、勝因と喜びをこう伝えた。
「苦しい前半を経て、ハーフタイムに攻撃時のプレス戦術を変えた。その結果、いくつかのチャンスを作り出し、セットプレーから得点を奪えた。ガラタサライ相手に素晴らしい勝利だ」
今フェーズの残り２試合は、レアル・マドリー戦、ユベントス戦であり、欧州屈指の強豪との戦いが続く。とはいえ、まずは中４日で敵地に乗り込むマルセイユ戦が肝要だ。
「確かに非常に強い相手と対戦するけど、レアル・マドリーやユベントスを考える前に、次のリーグ・アンのマルセイユ戦に集中する必要がある。これも非常に重要な試合だ。今日と同じ姿勢でこのアウェー戦に臨みたい」
年内の試合は、マルセイユ戦と国内カップ戦のオセール戦のみ。CLで18位、リーグ・アンで７位のモナコは、2025年をより良い形で締め括れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実のガラタサライ戦PK獲得シーン
【動画】南野拓実のガラタサライ戦PK獲得シーン