世界で通用するテニス選手を育てようと元プロテニスプレーヤーの伊達公子さんが、全国から選抜された10代の選手と長岡市でキャンプを開いています。



このキャンプは、元世界ランク4位の伊達公子さんらが世界で通用する女子ジュニア選手を育てようと始めたものです。全国から選抜された12～15歳の8人が参加しました。



今回のテーマは『しぶとい攻撃的なゲーム』。攻撃的なプレーで世界の強豪選手と戦ってきた伊達さんの指導により、技術や理論・精神面のレベルアップを図ります。



■伊達公子さん

「何のためにこのショットが必要かとか、普段ホームコートでは気づけないことをやっていきたい。彼女たちが目標を見失わずに、正しい道を一歩一歩歩いていけるようにサポートしていきたい。」



■指導を受けた 鈴木美波さん(15)

「しぶとい攻撃的なプレーで自分の持ち味であるネットプレーにつなげられるように、戦術面などを学びたい。」



長岡市でのキャンプは、12日まで行われます。