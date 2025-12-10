2025年8月、ボウリング競技の全国大会で2連覇を果たした上越市の小学生が小菅市長を表敬訪問しました。



ボウリングの全国大会で2連覇を果たした上越市の小学5年生・船木雄紀士さん。

船木さんは、2025年8月に愛知県で開催された『全日本ボウリング競技大会』に出場し、5年生男子の部で9ゲームのトータルスコアを「1896」まで伸ばして優勝しました。さらに、1ゲームのハイスコアも「247」と自己ベストを更新し、ハイゲーム賞も勝ち取りました。



この賞を獲得するのも2024年に続き2度目で、この快挙を小菅市長に報告しました。



■ボウリング全国2連覇 船木雄紀士さん(小5)

「筋トレをやったり、ご飯をいっぱい食べたり、色んな(練習)メニューをやり2連覇できた。」



船木さんは史上初の3連覇を目標に、日々体づくりと技術向上に励んでいます。