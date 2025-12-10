　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万580円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては22.8円安。出来高は927枚となっている。

　TOPIX先物期近は3391.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.48ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50580　　　　　 -20　　　　 927
日経225mini 　　　　　　 50575　　　　　 -25　　　 16088
TOPIX先物 　　　　　　　3391.5　　　　　+1.5　　　　 591
JPX日経400先物　　　　　 30685　　　　　 +55　　　　 229
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　-2　　　　　90
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース