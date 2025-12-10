日経225先物：10日19時＝20円安、5万580円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万580円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては22.8円安。出来高は927枚となっている。
TOPIX先物期近は3391.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50580 -20 927
日経225mini 50575 -25 16088
TOPIX先物 3391.5 +1.5 591
JPX日経400先物 30685 +55 229
グロース指数先物 668 -2 90
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
