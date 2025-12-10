村上市の伝統行事『村上祭の屋台行事』が、11日までにユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなっています。市民からは期待の声が上がっています。



村上市ではパブリック・ビューイングが開かれ、市民らがインドで開かれているユネスコの審議の様子を見守りました。



■パブリック・ビューイング参加者

「ずっと楽しみに待っていたので、いよいよという感じ。はちまき これ作ったんですよ。」

■パブリック・ビューイング参加者

「すでに気持ちはユネスコ登録。村上市は『おしゃぎり』さえやっていれば、なんでも大丈夫です。」



『村上祭の屋台行事』は、村上市の中心市街地を『おしゃぎり』と呼ばれる19台の屋台が練り歩く江戸時代から続く行事です。毎年7月に開催されていて、2018年には国の重要無形民俗文化財に指定されました。



『村上祭の屋台行事』は、9日からインドで開かれているユネスコの政府間委員会で審議されることになっていて登録が確実視されています。



■村上まつり保存会 渡邉明会長

「世界に認められるということ。400年近く前から伝えられてきた大変名誉であり、誇り。」



村上市の郷土資料館では、祭りで使われる屋台などが展示されています。



■村上市郷土資料館 建部昌文館長

「おしゃぎり(屋台)の特徴、まず精緻(せいち)な彫刻。その精緻な彫刻に金箔とか、漆などを施した高価な作りになっている。ユネスコの無形文化遺産に登録されることは世界に認められることなので、日本とか海外からもぜひ見に来ていただければなというふうに思います。」



高橋邦芳市長も街の盛り上がりに期待を寄せます。



■村上市 高橋邦芳市長

「ユネスコの無形文化遺産というグレードの魅力がひとつ加わったことは、非常に村上市にとって栄誉なことであると思う。国内ももちろん、世界をフィールドとして発信していくこと。これが可能になるということで、大いに期待をしている。」



審議は11日までの予定で、『村上祭の屋台行事』は11日 正式に登録が決まる見込みです。