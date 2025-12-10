ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【中継】60代女性を救助 ２階建ての住宅で火事 消火活動続く 札幌… 【中継】60代女性を救助 ２階建ての住宅で火事 消火活動続く 札幌市清田区真栄 【中継】60代女性を救助 ２階建ての住宅で火事 消火活動続く 札幌市清田区真栄 2025年12月10日 18時56分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 札幌市清田区真栄２条１丁目の２階建ての住宅で火事がありました。警察や消防によりますと、住宅から６０代の女性１人が救助されたということです。命に別条はありません。現在も消火活動が続いています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「火と黒煙が見え爆発音も」居間の焼け跡から1人の遺体 平屋建て住宅が燃える 北海道本別町 【映像】建物から噴き出す白煙 北見の飲食店で火事「店舗のダクトから出火」消火活動中 １階リビング激しく燃える 木造２階建て住宅で火事…住人とみられる高齢の男性死亡 札幌市西区 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 射出成形機, 介護タクシー, 老後, 床暖房, 東京, ネジ, 老人ホーム, 横浜, 配線