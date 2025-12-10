STVニュース北海道

札幌市清田区真栄２条１丁目の２階建ての住宅で火事がありました。

警察や消防によりますと、住宅から６０代の女性１人が救助されたということです。

命に別条はありません。

現在も消火活動が続いています。