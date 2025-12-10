山田涼介さん「上品な香りが“僕”から…」|ジョー マローン ロンドンのポップアップが開催。山田涼介さんのボイスメッセージも！
ジョー マローン ロンドンのホリデーコレクションの世界観が堪能できるポップアップイベント「Fun and Games」が、2025年12月13日（土）〜12月25日（木）の期間限定で開催。そのオープニングに、ジョー マローン ロンドン フレンズ、山田涼介さんが登壇しました。
ジョー マローン ロンドンの2025年クリスマスの主役の香りは、「サンダルウッド ＆ スパイスド アプリコット コロン」。温かみのあるサンダルウッドと芳醇なバニラが心を躍らせ、カルダモンの清々しさが、なめらかなアプリコットと華やかに響き合い、冬の夜を思わせる落ち着いたムードを演出します。
そんな限定のフレグランスに虜になっている様子の山田涼介さんは「スパイシーさはもちろん感じるんですけど、少し甘い豊潤なバニラの香りもあって、僕は甘い香りが好きなのでとても好みで。ホリデーにぴったりだなと思います」とコメント。
また、ジョー マローン ロンドンといえば、他の香りと重ねても楽しめる香りが特徴ということで…、イベントでは「少し爽やかな香りを入れてあげても素敵だと思う」という山田さんの意見のもと、限定の「オレンジ ビター コロン」とのレント レイヤリング（香りの重ね付け）も。
「すごい上品な香りが“僕”から漂っています。（中略）色気がある香りが“僕”からします。」と話し、会場は香りと共に笑顔が広がりました。
イベントでは、山田涼介さんのホリデートークも。
Q．会場のコンセプトにちなみ、最近トキめいたエピソードは？
「最近メンバーの知念が誕生日を迎えて、ライブのリハ終わりにメンバー5人が遊びに来て飲んだりお話をしたんですけれど、19年目になって『こんなにまだ仲いいのか』というのを改めてメンバー同士で話して。すごい貴重ですし、素敵なメンバーに囲まれながら普段活動させてもらっているんだなと思ったので、僕としてはその時間はトキメキでした」（山田さん）
Q．クリスマスギフトの思い出は？
「僕は3人兄弟なんですが、クリスマスはサンタさんにお願いを書いて、ベランダにいつもトナカイさんが食べるクッキーを1枚置いてから次の日を待つんですけど、朝になるとサンタさんからいつもお手紙が置いてあってクッキーが一口食べられていたのをすごく鮮明に覚えています。僕は小さい頃からゲームが好きだったので、ゲーム機が枕元にあったときはすごいうれしかったです。本当にかわいい子どもたちだったんですよ♪」（山田さん）
Q．全国のジョー マローン ロンドンでは、クリスマスコレクションを購入すると、ホリデー限定のトランプモチーフのオリジナルステッカーをプレゼント。山田さんのセレクトは？
「僕はハートモチーフのステッカーを選びました。（理由は）…何か一番欲してるんじゃないですか（笑）。（プレゼントしたい人は）普段お世話になっているスタッフさんです。気持ちが伝わるんじゃないかなと思います」（山田さん）
ポップアップでは、購入者全員にもらえるコロンのミニサイズをはじめ、購入金額に合わせたジョー マローン ロンドンからのプレゼントがたくさん！さらに、イベント会場で撮影した写真や動画を投稿すると、山田涼介さんも本気でトライした「プリンコ ゲーム」に参加できます。その他フォトスポットや、ジョー マローン ロンドンの世界観を堪能できるコンテンツが盛りだくさん！
「全体的に華やかですし、遊び心もあって楽しいんですが、僕としては入り口にある迷路。すんなりクリアしてほしくなくて…迷っても迷った先にちょっとおもしろいものがあるので、ぜひいらっしゃった方は少しだけ迷っていただけたらと思います。」（山田さん）
ぜひ近く行った際は足を運んでみて！
【イベント詳細】
「Fun and Games」
◆期間：2025年12月13日（土）〜12月25日（木）
◆時間：11時〜21時（最終日25日のみ20時まで）※最終入場は30分前まで
◆会場：表参道ヒルズ 本館 B3F スペース オー（東京都渋谷区神宮前4―12―10
◆入場：無料／事前予約制（当日入場可。ただし混雑状況によりお待ちいただく可能性があります）
◆予約・詳細＞＞https://www.jomalone.jp/christmas2025-popupevent
ジョー マローン ロンドン公式HP＞＞
