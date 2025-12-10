『FNS歌謡祭』柴咲コウ、“フィーチャリング”相手にSNS反響「LITTLEだったのか!!!」「コラボアツいな」「かっこいいねー！」
歌手で俳優の柴咲コウが、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。柴咲の“feat.”相手にSNSで反響が寄せられている。
【写真あり】「コラボアツいな」「かっこいいねー！」熱いパフォーマンスを繰り広げた柴咲コウ＆LITTLE
柴咲は、SNSで「ファンキーなカッコしてる ドレッドっぽいのかっけぇー」と称賛される服装で、自身が主演するABEMAのドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌「Awakening（feat.LITTLE）」を披露。この日は、柴咲とともに作詞を手がけ、フィーチャリング参加しているLITTLEも出演し、見事なラップを繰り広げた。
SNSでは「柴咲コウさん時間とまりすぎじゃ？！美しすぎない？！？！」「柴咲コウきゃわわ」など柴咲の美貌を絶賛する声とともに、「LITTLEさんってもしかしてKICK THE CAN CREWの…？」「スキャンダルイブの柴咲コウの主題歌、feat.LITTLEだったのか！！！！ラップ誰だろうと思ってたんだよね」「柴咲コウがLITTLEと歌ってて何事」「柴咲コウさんとリトル！リトルやんけ！元気そうで何より！！！」「え、LITTLEじゃん！！！柴咲コウとコラボアツいな」「リトルさんとかっこいいねー！」「柴咲コウとリトルとかあつぅ！そして安定によい」など、LITTLEとのコラボを称賛する声があがっている。
