Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月10日は、3WAY電源＆バッテリー対応で、使う場所を選ばない優れモノ、山善（YAMAZEN）の「ELEIN ポータブル保冷温庫 YFR-DC350」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 35L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) -18℃~60℃ 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 保温機能付き ソーラーパネル接続可能 キャスター付き ブルーグレー YFR-DC350 49,800円 （18%オフ） Amazonで見る PR PR

マイナス18℃冷凍から60℃保温まで対応。1台で何役もこなす山善の｢ELEIN 保冷温庫｣が、18％オフ！

アウトドアや車中泊、非常時にも役立つ“持ち運べる冷蔵庫”が進化。山善（YAMAZEN）の「ELEIN ポータブル保冷温庫 YFR-DC350」は、−18℃の冷凍から60℃の保温まで対応するオールシーズン仕様。3WAY電源＆バッテリー対応で、使う場所を選ばない優れモノが18％オフとお得に購入できるチャンスです。

本製品の最大の魅力は、冷凍−18℃〜保温60℃という幅広い温度設定。飲み物の冷却はもちろん、アイスや冷凍食品の保管、冬はお弁当や飲料の保温まで1台でこなします。

季節や用途ごとに家電を使い分ける必要がなく、これひとつで“温度管理”が完結。アウトドアだけでなく、防災用品としても心強い存在です。

3WAY電源＆35Lの大容量、移動もラク

電源はAC（家庭用）／DC（車載）／バッテリーの3WAY対応。自宅、車内、屋外と場所を選ばず使えます。容量は35Lと大きく、ファミリーキャンプやまとめ買いにも余裕。中身が増えて重くなっても、キャスター付きなのでスムーズに移動できるのも嬉しいポイントです。

コードレスでも長時間運転可能で、冷蔵モード（0℃）なら最大7時間、冷凍（−18℃）は3時間20分、保温（60℃）は4時間35分の連続使用に対応。現場で使える“実用性重視”の設計が光ります。

−18℃〜60℃の温度幅、3WAY電源、35Lの大容量＆キャスター付き。家・車・屋外で活躍する｢ELEIN ポータブル保冷温庫 YFR-DC350｣は、日常から非常時まで頼れる1台。オールシーズン使えるポータブル保冷温庫を探しているなら、要チェックです。

山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 35L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) -18℃~60℃ 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 保温機能付き ソーラーパネル接続可能 キャスター付き ブルーグレー YFR-DC350 49,800円 （18%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞山善のアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年12月10日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp