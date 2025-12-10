年末の交通安全に向けた活動が進められています。10日、金沢市では翌日から始まる年末の交通安全県民運動を前に、パトカーなどの出発式が行われました。



忘年会など飲酒の機会が増え、交通事故の発生が懸念されるこの時期に毎年行われている「年末の交通安全県民運動」。



11日は石川県の条例で定める「飲酒運転根絶の日」でもあり、この日は警戒にあたるパトカーや広報車が出発していきました。

石川県警によりますと、県内ではことし、交通事故により31人が犠牲となっていて、発生件数、負傷者数いずれも去年の同じ時期と比べ、増加しているということです。



石川県警本部交通企画課・宮 務 次席：

「今の時期は非常にあわただしい交通状況になりますので、ハンドルを握る際は一層注意して、運転していただきたいと思います」



年末の交通安全県民運動は今月20日までで、警察や市町が連携し、飲酒運転根絶に向けた街頭での呼びかけなども行われます。



一方、年末年始にかけ、利用客が増える長距離バス。



ドライバーの健康チェックや車両の状態など、安全管理の実施状況を国土交通省が確認していました。

国交省北陸信越運輸局・佐橋 真人 局長：

「これからの時期、年末年始は非常に多くの方がバス等利用される時期になるので、事業者の方には安全第一で運行してもらうにお願いした」



毎年、年末年始にかけて国交省が行っているバスや鉄道などの安全総点検。



人の移動が増える年末年始の安全・安心の確保へ向け、1月10日まで全国で一斉に行われます。