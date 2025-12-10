SF映画やアニメで見るようなデザイン。

どんな産業も、製品を売った利益が大事ですよね。ですがモノ作りが得意なニッポンでは、使う人のことを考える「おもてなし」精神も大事にされています。

トヨタもそれが顕著なメーカーで、誰かのためになるためにクルマを作っています。

雇用を生み出すクルマ

質素さと無骨さが入り混じった「IMV Origin」は、アフリカなどの新興国市場に向けて作られた1台。あえて未完成のまま工場から出荷し、現地で組み立てる人の雇用を生むことを想定しています。

コンセプトが「意図的な不完全さ」なのですが、車を売ることで、人やコミュニティーを育てる発想がステキ。

組み上がっても、運ぶのが荷物か人員か資材かなどのニーズに合わせて、自由にカスタマイズができます。構造もシンプルで、修理だって誰にでも可能。だからこそこのデザインなのでしょうけども、そこにシビれて憧れますね。

実は「IMV Origin」、10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」に展示されました。ご覧になった方もおられるのでは？

Image: TOYOTA MOTOR CORPORATION

荷台付きは需要が高い

カスタマイズ次第で何でも運べるクルマは、個人でも商用でも重宝されます。

アメリカでは日本の軽トラが人気なので、カリフォルニアで軽トラ級のマイクロ・トラック｢GEM eX｣が作られています。またインドでは、オート3輪のようなリクショーから電動スクーターが分離する｢Surge S32｣なんて変わり種も。

日本ではダイハツのミゼットが現代版になったEV｢ミゼットX｣が最新の多目的カー。トヨタの子会社なので、「ジャパンモビリティショー2025」でトヨタのプレゼンに登場しました。

物を運ぶという原点に立ち返ったクルマ、今後も根強くいろんなモデルが出てきそうですね。

Source: YouTube, TOYOTA MOTOR CORPORATION (1, 2) via NEW ATLAS, YANKO DESIGN