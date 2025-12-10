1,900回以上再生されているのは、赤ちゃんと猫がふれあう様子。関係性がよくわかるSNSの投稿には「仲良しショット可愛いです」「こちらがニマニマしちゃう」と、ほっこりした視聴者が続出しているようですよ。

【動画：窓際でひなたぼっこをしていた赤ちゃんと猫…とんでもなく尊い『やり取りの様子』】

リオちゃんが大好きな赤ちゃん

Instagramアカウント「リオ」に投稿されたのは、茶白猫の「リオちゃん」と、飼い主さんのお孫さんである赤ちゃんとの微笑ましい姿。ふたりは仲良く窓際でひなたぼっこをしていたそうです。

生まれたばかりの頃からリオちゃんに見守ってもらっていた赤ちゃんは、もちろんリオちゃんのことが大好き。歩けるようになってからは自分からリオちゃんに近づけるようになり、触りたいときに触れるようになったそうです。

優しくぽんぽん、からの…

赤ちゃんがリオちゃんをなでる手つきは、とても優しいのだといいます。小さなおててで背中をぽんぽん、となでる仕草は、まるで母親が子どもをなでているかのようだったといいます。きっと、赤ちゃんは毎日ママに優しくなでてもらっているのでしょう。

その後、赤ちゃんはそーっとリオちゃんの背中に顔を近づけると、スリスリ。ほっぺでもリオちゃんのぬくもりを感じたかったのかもしれません。リオちゃんはその間、触られるがまま。背中で優しく愛情を受け止めていたといいます。

ちょっと強めのぽんぽんも

猫がおしりをぽんぽんされるのが好きだと知っているのか、赤ちゃんはリオちゃんのおしりをぽんぽん。背中は優しく、おしりはちょっと強め、が赤ちゃんのやり方のようです。リオちゃんはしっぽをゆらゆらさせて受け入れていたそう。

その後、赤ちゃんは身をかがめると、リオちゃんの背中をお顔でスリスリ。全身で『リオちゃん、ちゅきちゅき』を表現していたといいます。触らずにはいられない赤ちゃんも、背中で受け止めるリオちゃんも、とても愛おしいです！

赤ちゃんを優しく受け入れるリオちゃんの姿には、視聴者から「お姉ちゃん優しい」「リオちゃん背中で色々教えてあげてるみたい」などのコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「リオ」では、もうひとり増えた赤ちゃんを優しく見守るリオちゃんの姿も見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「リオ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。