服探し中 →【大人のハニーズ】がおすすめ！ 40・50代が新調したい♡「上品スカート」

40・50代の服探し、どこで買えばいいか迷う……。それなら【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】が断然おすすめ！ 今回は、1点投入でコーデがパッと華やぐ「上品スカート」をピックアップ。シーズンムードがグッと高まるニットプリーツスカート、クラシカルな雰囲気漂うチェックスカートなど、デザイン豊富にラインナップ。きっとお気に入りの1枚が見つかるはずです。

ニット素材のプリーツスカートで柔らかさと上品さを両立

【GLACIER lusso】「ニットスカート」\4,980（税込）

動くたびに美しい揺れ感を演出してくれるプリーツスカート。広がりすぎないシルエットで、甘めに傾きすぎずに女性らしい雰囲気に導いてくれる1着です。伸縮性のあるニット生地を使用し、きちんとした見た目ながらも “あたたかさ” と “はき心地の良さ” も期待大。シャツやブラウスと合わせたオフィスルックから、スウェットと合わせたカジュアルスタイルまで、幅広く着回せる優れものです。

シンプルコーデを格上げする主役級チェックスカート

【GLACIER lusso】「チェックラップ風スカート」\4,980（税込）

ほどよく広がるフレアシルエットで、動きに軽やかさを添えるラップ風スカート。チェック柄がクラシカルなムードを演出し、両面起毛素材で季節感もしっかり。巻きスカート風のデザインがアクセントとなり、シンプルなコーデに仕上げても存在感を発揮します。ファスナー付き × 後ろウエストゴムで楽に着脱できるのも嬉しいポイント。大人のデイリースタイルに取り入れやすい1着です。

すっきり見えならナロースカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

Iラインシルエットで縦のラインを強調して、大人の着こなしに上品さを与えてくれるナロースカート。体のラインを拾いにくいシルエットとロング丈で、体型カバーとスタイルアップも叶えてくれそう。クリーンな見た目ながらも、実はウエストゴム仕様で楽チンなのも魅力。バックにはスリット入りで抜け感と動きやすさも確保。ベーシックで合わせやすいデザインなので、オンオフ問わずに頼れる予感。

キラキララメ × フェザー素材で旬顔に

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\5,980（税込）

冬コーデがマンネリしてきた……。そんなときは、プラスワンでパッと華やかになるフェザースカートに頼って。シーズンムードが高まるフェザーニット素材 × キラキラのラメ糸入りで、存在感抜群。スタイルアップが期待できる大人っぽいIラインシルエットも魅力です。1枚で着映えするため、トップスはシンプルでもOK。上品なブラウスやジャケットと合わせれば、お呼ばれスタイルにも対応できます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子