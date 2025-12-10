ごはんを完食した赤ちゃん猫に『おいしかった？』と聞いてみたら…まさかの『返事』に「可愛すぎて泣いた」「天才」と14万再生の反響
14万回以上視聴されているのは、まだよちよち歩きの子猫がごはんを食べるときの様子。ほっこりする飼い主さんとのやりとりに、視聴者からは「お喋りできるのですかビックリ」「可愛さ爆発中ですね」などのコメントが寄せられています。
【動画：ごはんを完食した赤ちゃん猫に『おいしかった？』と聞いてみたら…まさかの『返事』】
おなかが空いたおまめちゃん
YouTubeアカウント「おまめ日和。」に投稿されたのは、生後約3週間で保護されたという「おまめちゃん」の姿。おまめちゃんは、耳の先やおでこにグレーが入った白いふわふわの子猫だそうです。
その日のおまめちゃんは、飼い主さんの足の上をうろうろしていたそう。まだよちよち歩きのためややぎこちないですが、どうやら飼い主さんの足をスリスリして「おなかすいたにゃ」とアピールしていたようです。
元気に離乳食もぐもぐ
ごはんの時間には少し早かったようですが、飼い主さんは可愛い催促に負けてごはんをあげることに。小さなお皿にちょこんと離乳食を盛り、おまめちゃんへ差し出したそうです。まだ離乳食を始めたばかりとのことで、おまめちゃんはくんくんと匂いを嗅いでから食べ始めたといいます。
おまめちゃんは、小さなお口でもぐもぐを開始。まだちょっとずつしか食べられないようですが、ごはんが美味しかったのか、がんばって完食したとのことです。集中して最後まで食べられるなんてエライですね！
お返事もばっちり
おなかがいっぱいになって満足した様子のおまめちゃんは「ありがとう」と伝えるためか、飼い主さんによじ登ってきたといいます。飼い主さんの「美味しかった？」という問いかけには、なんと「うん！」とお返事したそうです。
まだ小さな子猫なのに、飼い主さんの言葉を理解してお返事もできるなんてお利口さん！これからさらに愛情を注がれることで、もっとおしゃべりになることは間違いなし。将来が楽しみです！
おまめちゃんの可愛いお返事は多くの視聴者を魅了したようで、「お喋りにゃんこ可愛い過ぎますよね」「誰でも親バカになっちゃいますよ～」などのコメントも集まっていました。
YouTubeアカウント「おまめ日和。」には、おまめちゃんが迎え入れられたときの様子や、初めてお水や爪とぎを見たときの様子なども投稿されていますよ。おまめちゃんの今後の成長は要チェックです。
写真・動画提供：YouTubeアカウント「おまめ日和。」さま
執筆：忍野あまね
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。