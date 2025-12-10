東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



10日（水）は、朝は薄い雲が広がりましたが、日中は各地とも良く晴れました。朝の最低気温は5℃を下回った所がほとんどで、この時期らしい冷え込みとなりました。日中の最高気温は15℃ほどで、風が吹くと空気がひんやりと感じられました。



そんな中、博多駅では10日、地元の園児たちが、まもなく迎えるクリスマスのツリーを飾り付けました。装飾品は、ギター、カラーペン、ぬいぐるみ、そしてハンディファン。これらはすべて、JR博多駅に届いた落とし物です。





JR博多駅に届く落とし物の数は年々増加しています。去年は1年間でおよそ4万5000個が届けられました。JR九州は、「降車時には忘れものがないように、改めてしっかりと確認してもらいたい」としています。これからの天気です。11日（木）は、朝は晴れ間がありますが、日中は広く雲に覆われるでしょう。昼過ぎから夕方にかけては雨がぱらつく可能性があるので、折りたたみ傘があると安心です。朝の冷え込みは少し弱まり、最低気温は7℃前後の予想です。最高気温は16℃ほどですが、日差しが少ないので昼間もひんやりとしそうです。週間予報です。金曜日もくもりがちの天気となりますが、日差しの届く時間はありそうです。土日は再び天気が崩れ、ともに傘の出番となるでしょう。来週になると天気は回復し、晴れる日が多くなる見通しです。気温は11日の雨を境に低くなり、週末から週明けにかけては最高気温が13℃ほどとなりそうです。