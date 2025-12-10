豪華3段アフタヌーンティーと生絞りモンブラン！今池の隠れ家カフェで冬のご褒美を
冬だけのご褒美ティータイムを
今池の人気カフェで満喫してみては？
地下鉄今池駅8番出口から徒歩8分。クラシカルな洋館のような佇まいで知られる『マッシモマリアーニ』に、冬季限定アフタヌーンティー「冬のマッシモ・セット」が登場。
ただ今、提供中で期間は年明け2月23日(月)まで。
さらに人気のモンブランが生絞りスタイルにリニューアル。
目の前で臨場感たっぷりに仕上げるライブ体験まで楽しめるようになりました。
そんな名古屋の冬にぴったりなご褒美ティータイムについて、今回の記事ではしっかりとご紹介したいと思います。
冬だけの特別3段プレート
冬のマッシモ・セット4,000円
今だけ豪華3段セットを徹底チェック！
まずは1段目のセイボリー。クリスマスの定番シュトーレン、3種のソースで味わうスコーン、そして『マッシモマリアーニ』人気商品のクロワッサンサンドが集合。
甘味と塩味のバランスが絶妙で、アフタヌーンティーでもしっかりとお腹を満たしてくれる構成です。
2段目は、思わず写真を撮りたくなる華やかスイーツの段。
フィナンシェ、カヌレ、ベリーロールケーキ、ピスタチオとアールグレイのマカロン、ガトーショコラなど、丁寧に作られた上質な焼き菓子とケーキがぎゅっぎゅっと並んでいます。
素材選びや仕立ての丁寧さが感じられるラインナップで、ティーとの相性も抜群です。
華やかスイーツに胸が躍ります。
そして3段目は、食後の余韻を軽やかに整えてくれる爽やかなデザート。
ストロベリーミニエクレア、パンナコッタ、マチェドニアといった、甘すぎず重すぎないのが嬉しいポイントです。
12月25日(木)まではサンタや木こりのモチーフでクリスマス装飾も施され、まるで小さな舞台セットのような可愛い世界観に！
大人の女性も思わず笑顔がこぼれる、冬だけの特別演出です。
冬に沁みるスープか紅茶を選べる！
セットには対象のドリンク、もしくは「カプチーノ仕立てのトリュフキノコスープ」のいずれかを選べます。
寒さがますます厳しくなるこの時期、身も心も温めてくれるスープが選択肢にあるのは非常にありがたいですね。
新モンブランの魅力
熊本県産 利平栗の生絞りモンブラン
2,300円
モンブランは、国産和栗と熊本県産利平栗のペーストを目の前で絞って仕上げるライブスタイルにリニューアル。
細く繊細な栗の糸が重なる瞬間は、思わず見入ってしまうほどの美しさです。
土台には香ばしいアーモンド生地、中央には栗の甘みを引き立てるバニラアイス。
できたてならではの香りとふわりとほどける口溶けは、従来よりもワンランク上の贅沢を感じさせてくれます。
五感で味わえる冬のご褒美スイーツです。
今池南エリアで40年以上続く
大人のご褒美空間へ行こう！
『マッシモマリアーニ』は創業40年以上、今池南エリアの街角で非日常を届け続けている人気のカフェです。
ガーデンテラス席やロフト席など、席ごとに表情が異なるのも魅力で、大切な人との時間にも、おひとり様の気分転換にもお勧め！
店舗名：Massimo mariani
住所：名古屋市千種区今池南13-14
電話番号：052-733-7825
営業時間：12:00～24:00(LO23:30)
定休日：無休(年末年始を除く)
公式サイト：https://massimo-jidaiya.com/