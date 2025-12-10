座間ゴルフ練習場（ZAMA GOLF）が、ショートコース6番ホールにて『ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025』を開催。

約1万球の光に包まれたフェアウェイで、鑑賞だけでなく「プレーそのもの」を楽しめる体験型イベントが、2025年12月6日(土)よりスタートします。

ZAMA GOLF「ナイトイルミネーション 2025」

開催期間：2025年12月6日(土)〜2026年2月末（毎日開催）

点灯時間：日没〜22:00（雨天中止）

会場：ZAMA GOLF 座間ゴルフコース6番ホール（神奈川県座間市栗原903）

料金：通常のプレー料金と同額（予約不要）

国内でも珍しい、イルミネーションの中で実際にボールを打つことができるイベント。

ゴルフは日中のスポーツというイメージを覆し、冬の夜だからこそ味わえる非日常的でアクティブな体験を提供します。

イルミネーションの美しさとショートゲームの没入感を両立させた、座間市の新たな冬のスポットです。

見るより“打つ”新体験

光のレーンがフェアウェイとグリーンをやさしくガイドする幻想的な空間。

一般的な散策目的のものとは異なり、プレーの邪魔をせず、かつゴルファーの気分を高める本格的なライティング設計が施されています。

ネットライトを使用せず、ボールへの影響を考慮した灯具選定など、照明デザイナーとの綿密な連携により実現した特別なコースです。

光るボールで楽しむ夜のゴルフ

フロントでは、暗闇の中で輝く「光るボール」も購入可能。

光の中へボールを打ち込む体験は、いつもの練習とは一味違う楽しさがあります。

撮影も可能なため、SNS映えするショットを狙えるのも魅力。

ZAMA GOLFクリスマスイベント

2025年12月1日から12月24日までの期間限定で、クリスマスイベントも同時開催。

伊香保温泉旅館の宿泊ペアチケットや高級すき焼き店のお食事券、有名テーマパークのペアチケットなど、全13点の豪華景品が当たるチャンスです。

GG CAFE（隣接カフェ）

併設の「GG CAFE」では、食事を楽しみながらイルミネーションを眺めることも可能（要予約）。

プレーヤーだけでなく、家族や友人とレジャー感覚で訪れることができる空間です。

ZAMA GOLF（座間ゴルフ練習場）

2024年に開業55周年を迎え、初の大型リニューアルを実施したZAMA GOLF。

ショートコース、アプローチ＆バンカー、パター練習場を併設し、全打席にトラックマンレンジを備えた充実の設備を誇ります。

座間市のナイトタイムエコノミー創出を目指し、地域を盛り上げる新たな試みに注目です。

ZAMA GOLF「ナイトイルミネーション 2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 光の中でプレーを楽しめる！ZAMA GOLF「ナイトイルミネーション 2025」 appeared first on Dtimes.