多彩なコンテンツを通して「いつでも新たな感動体験」を提供！立山黒部アルペンルート「55周年記念特設サイト」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が、2026年に全線開業55周年を迎えます。

この節目にあたり、記念となる55周年ロゴマークの策定と、記念事業などを発信する特設サイトが2025年12月2日(火)より公開されました。

立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート全線開業55周年」

特設サイト公開日：2025年12月2日(火)

周年イヤー：2026年（1971年の全線開業から55周年）

2026年度営業予定：4月15日(水)〜11月30日(月)

1971年の全線開業以来、多くの人々に感動を与え続けてきた立山黒部アルペンルート。

55周年を迎えるにあたり、これまでの歩みと変わらない大自然への感謝、そして継承の想いを発信するとともに、多彩なコンテンツを通して「いつでも新たな感動体験」を提供します。

55周年ロゴマークのデザイン

策定されたロゴマークは、山並み、みくりが池、黒部ダム、湧水をイメージさせる「緑」や「青」が基調。

モチーフには、厳しい大自然を生き抜いてきた「ライチョウ」の親子が描かれています。

様々な世代や人々の思い出に寄り添い続けるアルペンルートの魅力を、あたたかみのあるデザインで表現しています。

55周年特設サイト

12月2日に公開された特設サイトでは、アルペンルートのこれまでの歴史を紹介。

今後、55周年を記念したイベントやキャンペーン情報が順次公開される予定となっており、アニバーサリーイヤーに向けた期待が高まります。

四季折々の絶景と6つの乗り物

立山黒部アルペンルートは、富山県の立山駅から長野県の扇沢までの区間を、ケーブルカーやロープウェイなど6つの乗り物で結ぶ山岳ルート。

春の「雪の大谷」、夏の登山や避暑、秋の紅葉、冬の新雪と、シーズンを通して標高3,000m級の絶景を気軽に楽しめます。

55年前、富山と長野がひとつのルートで結ばれたことで身近になった大自然の感動。

2026年の記念イヤーは、世代を超えた思い出を紡ぐ特別な一年となります。

立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート全線開業55周年」の紹介でした。

