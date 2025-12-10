DNA¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ëÂçÍÆÎÌ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï1kmÅö¤¿¤ê362¥Ú¥¿¥Ð¥¤¥ÈÊÝÂ¸²ÄÇ½
DNA¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥Ë¥ó(A)¡×¡Ö¥Á¥ß¥ó(T)¡×¡Ö¥°¥¢¥Ë¥ó(G)¡×¡Ö¥·¥È¥·¥ó(C)¡×¤È¤¤¤¦4¼ïÎà¤Î±ö´ð¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÅÁ¾ðÊó¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DNA¤Î¾ðÊóÊÝÂ¸Ç½ÎÏ¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝÂ¸¤ËÌòÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆîÊý²Êµ»Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬DNA¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×·¿¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÏÀ¾å¤Ï¥Æ¡¼¥×1kmÅö¤¿¤ê362¥Ú¥¿¥Ð¥¤¥È(362000¥Æ¥é¥Ð¥¤¥È)¤â¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady3406
¸½Âå¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¡Ö1¡×¤È¡Ö0¡×¤Î2¼ïÎà¤ÎÃÍ¤ÎÍåÎó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢DNA¤Ï¡ÖA¡×¡ÖT¡×¡ÖG¡×¡ÖC¡×¤Î4¼ïÎà¤ÎÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ç¡¼¥¿É½¸½·Á¼°¤è¤ê¤â¹â¤¤Ì©ÅÙ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢100ËüÇ¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀ¸Êª¤ÎDNA¤¬¸½ºß¤Þ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢DNA¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¹´ü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¡ÖA¡×¡ÖT¡×¡ÖG¡×¡ÖC¡×¤ÎÇÛÎó¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤ÎÇÛÎóÄÌ¤ê¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿DNA¤ò¥Æ¡¼¥×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤È¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï1kmÅö¤¿¤ê362¥Ú¥¿¥Ð¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö³ÆDNA¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¡×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢DNA¤ÎÂ»¼º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¨¥é¡¼ÂÑÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÊÝÂ¸ÍÆÎÌ¤Ï1kmÅö¤¿¤ê74.7¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æâ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¸÷³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¡¢³Æ¼ïÍÏ±Õ¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß¼è¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖÌÜÅª¤ÎDNA¤¬¤¢¤ëÎÎ°è¡×¤òÃµ¤·¡¢¸÷³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇDNA¤ÎÇÛÎó¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ëÂç¤¤µ¡£
DNA¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼Â¸³Åª¤ÊÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö3¤Ä¤Î²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÉü¸µ¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Áàºî¤Ë150Ê¬¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÍèÅª¤Ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¾®·¿¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£