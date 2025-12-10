2025年に開催された大阪・関西万博では、高知県の魅力が世界に発信されました。高知の祭典の2日間の熱気と、万博で活躍した高知のヒト・モノを振り返ります。



2025年4月から半年間開催された大阪・関西万博。世界中から158の国と地域が参加し、期間中の来場者は2900万人を超えました。

世界中の人々が集まった万博会場で、夏には高知の祭典が開かれました。

高知県は8月22日と23日にEXPOアリーナで、「WORLD YOSAKOI DAY」を開催。2日間で5万4000人あまりが来場しました。





■来場者「高知大好き！」イベントの目玉の1つは、300年以上の歴史がある「街路市」です。■リポート「高知市の日曜市から実際の軒を持ってきている 並んでいるものも高知らしいものばかり」高知市の「日曜市」に代表される「街路市」の趣を再現し、県内すべての市町村が参加しました。買い物客とのあたたかなコミュニケーションも、高知からそのまま持ってきました。そして、もう1つの目玉は「よさこい鳴子踊り」。県外や海外からも含め18のチームと団体が参加し、両日ともに約1200人の踊り子が会場を彩りました。■ドイツからの来場者「イッツビューティフル！」1970年に開かれた大阪万博でも披露されたよさこい鳴子踊り。55年の時を経てさらに進化したよさこいを世界にアピールしました。高知の魅力を凝縮して伝えた2日間の祭典でしたが、実はほかにも万博会場には高知の魅力を伝えるものがありました。■井手上恵アナウンサー「人々が涼を求めて集まるこの大屋根リングには高知県産の木材が約4割使われているといいます」大阪・関西万博のシンボルで世界最大の木造建築物となった「大屋根リング」。高さは約20メートル、1周は2キロあります。県は大屋根リングに使用した木材のうち、県産のスギやヒノキが全体の4割に使われていると試算。高知の林業が大屋根リングを支えました。さらにアニメーション監督の河森 正治さんがプロデュースしたパビリオン「いのちめぐる冒険」にも高知ゆかりのものがありました。パビリオンの象徴的なフィギュアとして展示された直径35センチの「いのち球」は、高知にゆかりのある世界的なフィギュアメーカー「海洋堂」が立体化の造形に協力し、さらに高知市の「吉本3Dファクトリー」が3Dプリンターで製作。高知発のものづくりの技術が詰まっていました。そしてポルトガル館のレストランでは「高知県民」が活躍していました。■リポーター「料理の味は？」■来場者「すごく食べやすかった 。ポルトガル料理は食べたことがなかった。日本人の口に合う。シーフードを中心においしかった」本場ポルトガルの味が楽しめると評判になり、1日に500人ほどが訪れた大人気のレストランの料理長が、実は「高知の人」。いの町在住のジョゼ・ソーザ・ボテーリョさんです。■ジョゼさん「ちゃんとやんないといかんと思ってやって、 料理人もすべてポルトガル人じゃないと厳しい 。いくら辛くてもいくら難しくてもちゃんとやんないといけない。 ポルトガルのお皿にのっている文化を伝えたい」ジョゼさんはポルトガルの首都・リスボン出身で、大阪でポルトガル料理店を営んでいましたが、コロナ禍をきっかけにいの町へ移住。3年前に妻のはづきさんと、ポルトガルパンの店「リジュボア」をオープン。そして、2025年4月にパビリオンのレストラン運営の入札に挑戦し、落札しました。■ジョゼさん「お互いは気持ちがわかっているが 、周りの人たちがこちらの話を聞いて『ケンカしてるの？』って 「いやケンカしてないよ 普通の話（と言う）」万博でのレストラン運営は多くの仲間との出会いがあり、充実の日々だったと言いますが、ジョゼさんは高知での暮らしが恋しいようでした。■ジョゼさん「これ6か月間終わってマックスの忙しさが終わったら、高知に戻って自分たちのパン屋さんに戻って楽ちんの生活」万博が閉幕して約2か月が経った12月初旬。ジョゼさんとはづきさんは、いの町の自宅兼工房で後片付けに追われていました。■ジョゼさん「今からユズを茹でないといけないので 来年用のシュトーレンのユズの皮を茹でて、ラム漬けのフルーツの1つになる」高知が恋しかったジョゼさんは、車で帰る途中で、高知に戻ってきたと実感したそうです。■ジョゼさん「もう高速で なんていうか （高知が）どんどん近づいたら 「あぁ高知や」って 感覚が変わって、スイッチがオンになって、帰ってきたなぁって思って。いい感じ」2人は2026年1月からパンの工房を再開する予定で、ポルトガル料理もいつか高知で提供したいと考えています。万博で生まれた2人の新たなアイデア。高知でどのように実を結ぶのでしょうか。世界に向けて高知の魅力を発信した大阪・関西万博は、同時に高知の私たちに新たなわくわくの種を蒔いたのかもしれません。