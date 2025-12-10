元K-1武蔵「誰だか分かる？」 懐かしメンバーそろい踏みに反響
元K-1ファイターの武蔵が10日までにインスタグラムを更新し、懐かしの「K-1JAPAN」メンバーとの集合写真を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】懐かしい！ K-1 JAPANメンバー4ショット
武蔵が「K-1JAPANで戦った戦友たちと」「誰か分かるかな？」とつづりながら、2枚の写真を公開。1枚目では、「JAPANの特攻隊長」ことボクシング出身の天田ヒロミの肩に手を回した2ショットを公開している。
2枚目に写ると、さらに武蔵、天田のほかに、“逆輸入ファイター”ノブ・ハヤシ、グレート草津、掘啓の姿も。彼らは1998年に日本人選手をメインとし、日本テレビ系で放送された「K-1 JAPAN」シリーズでしのぎを削ったメンバーだ。
「皆と会えて嬉しかった！」と、久々の再会を喜ぶ武蔵の投稿には、コメント欄に「懐かしい」「最高のメンツですね」「これは素晴らしいメンバーやないですか！！」「みなさんお元気そうですね」といった声が寄せられている。
引用：「武蔵」インスタグラム（@musashi_k1karate）
