元フジアナ・渡邊渚「ストレス発散になってます！」 近況明かしファンから多数の「いいね！」
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が10日までにインスタグラムを更新。近況について明かした。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
今回の投稿では「今年はクリスマスリースを3つ作りました」と、完成品を写真を公開。「寝る間も惜しんで製作したので、すでにクリスマスを満喫しました リース作りやお花のお手入れするのはストレス発散になってます！」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
