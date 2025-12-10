◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月１０日、シャティン競馬場

指揮官の強い思いが込められた。今回が海外初出走となるベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、香港ヴァーズの有力馬ソジーと一緒のタイミングで芝コースに。先にキャンターに入ったフランスＧ１・３勝馬から遅れること約３０秒後。３コーナーあたりからペースアップすると直線で一杯に追われる意欲的な内容で、６ハロン８２秒６―ラスト２ハロン２２秒１をマーク。３度目のＧ１制覇へ向けて闘魂を注入された。上村調教師は「こっちに運んだときはいい意味でピリピリしていたが、日がたつごとになじんできているので、調整過程でレースが近いんだよと教えるために」と意図を説明。あえて強めの負荷をかけた。

２走前の大阪杯はコースレコードでレース史上初となる連覇を達成。２０００メートルの実績は国内屈指といえるが、昨年の天皇賞・秋では６着に敗れた。指揮官は「昨年は暑い時期に帰厩しての参戦。暑さに弱い馬なので、秋の天皇賞は頭になかった」と今年は涼しくなる時期まで温存。「脚質的にも合いそうだし、勝とうと思うと２０００メートルがベスト」。国内路線もあるなかで距離やコース形態からパフォーマンスを最大限に発揮できる舞台として狙いを定めた。

４連覇を目指す地元のロマンチックウォリアーが日本馬の前に立ちはだかるが、「完成の域に入ってきているし、勝つつもりで来ている。いい競馬をしてほしい」とトレーナーに臆する様子はない。今年こそ、香港の雄の勢いを止める。（浅子 祐貴）

◆上村調教師に聞く

―香港に来てからの状態と追い切りについて。

「香港に来て慣れたというか、そういう意味で（追い切りは）ステッキを２発くらい入れました。トレセンで仕上げてきているので、メンタルだけかなと思います」

―５歳秋を迎えての成長。

「だいぶ大人になってしっかりしてきた」

―意気込みを。

「今年３回目の出走になりますけど、確実に崩れないレースをしてくれると思います。一番勝てるＧ１が香港だと思って、ここ一本に仕上げています」