山口県萩市で60年以上にわたり蒲鉾を作り続ける村田蒲鉾店から、山口市内に新たな2店舗が登場。

2025年11月16日(日)に「山口本店」が、11月21日(金)に「山口中市店」がそれぞれオープンしました。

【村田蒲鉾店 山口本店】

オープン日：2025年11月16日(日)

所在地：山口県山口市小郡上郷1979-8

特徴：天井が高く広々とした空間で、日常使いの惣菜天からお中元・お歳暮用のギフトまで豊富にラインナップ。

【村田蒲鉾店 山口中市店】

オープン日：2025年11月21日(金)

所在地：山口県山口市中市町4-22

特徴：地域の生活に寄り添い、日々の食卓に取り入れやすい惣菜天などを中心に展開。

昭和36年の創業以来、漁場豊かな萩の地で伝統的な「焼き抜き製法」を守り続けている村田蒲鉾店。

一般的な蒸し製法とは異なり、板の下からじっくりと焼き上げて冷ますことで、身が締まりプリッとした弾力としなやかさを生み出しています。

鮮魚を一尾ずつさばき、石臼ですり身にする伝統技術を持つ職人が手掛ける「萩蒲鉾」を、山口市内でも購入できるようになりました。

代表商品の紹介

村四郎

第64回全国蒲鉾品評会にて農林水産大臣賞を受賞した、村田蒲鉾店の看板商品にして最高級の蒲鉾。

むらてんbits

「魚のすり身で作る天ぷらを、もっとおいしく、もっと楽しく！」をコンセプトに誕生。

山口県水産加工展で農林水産大臣賞を受賞しており、現代風のパッケージは贈り物としても適しています。

伝統の萩蒲鉾

「萩王」「銀浪」「萩椿」「炙り練鮨」など、伝統的な製法で作られた多彩な蒲鉾が揃います。

萩の伝統に心を尽くし、真面目に作られた蒲鉾を提供する新店舗。

日常の食卓や大切な方への贈り物として、萩の味を楽しめるスポットです。

